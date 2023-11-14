В Пекине прошел форум по глобальному развитию

В рамках Форума создана Сеть сотрудничества между Академиями госуправления Китая и стран Центральной Азии. Инициатором ее создания выступила Национальная академия госуправления Китая.

«Сеть придаст новый импульс сотрудничеству в области подготовки и обучения госслужащих, а значит, будет способствовать модернизации стран в целом», - отметил председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов. Членами-учредителями сети стали академии госуправления Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В целом, в работе Форума межцивилизационной коммуникации и глобального развития, состоявшегося в Пекине по инициативе Китайской национальной академии госуправления, приняли участие главы международных организаций, члены правительств, политические деятели и эксперты аналитических центровиз более чем 30 стран Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

На пленарной сессии выступили Исполнительный вице-президент Высшей партийной школы Компартии Китая (Китайской национальной академии госуправления) Си Чунтао, Президент Нового Банка Развития и Экс-Президент Бразилии Дилма Руссефф, Председатель попечительского совета Брукингского института Джон Торнтон (США), Бывший Премьер-Министр Бельгии Ив Летермэ, Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов и ряд других международных экспертов.

Си Чунтао подчеркнул важность развития коммуникации и сотрудничества между различными цивилизациями, укрепления диалога и взаимопонимания для устойчивого и гармоничного мирового развития.

В своей речи Алихан Байменов отметил, что движущими силами прогресса цивилизаций являются врожденное любопытство, глубокое желание приобретать неизведанные знания, а также стремление к расширению сообщества. Кроме того, он подчеркнул, что на протяжении веков лучшие умы человечества, такие как Конфуций, Аль-Фараби и Абай, активно вносили вклад в развитии культуры общежития и ценностей человечества, обеспечивая сохранение такой гармонии.

Байменов также сказал, что ключевым фактором развития цивилизаций являются диалог и коммуникации. Примеры этого можно увидеть в таких глобальных инициативах, как Цели развития тысячелетия, ЦУР, а также инициатива «Один пояс – один путь» и концепция Глобального сообщества с единой судьбой, которые направлены на создание глобальной среды для долгосрочного устойчивого развития и реализации потенциала каждой страны в интересах прогресса человечества.

«В этом контексте системный обмен опытом и знаниями, включая такие форумы, как нынешний, являются очень важным инструментом обогащения глобального диалога», - заключил он.

В рамках форума прошла встреча представителей Центральноазиатского региона с Исполнительным вице-президентом Центральной партийной школы КПК (Китайской национальной академии госуправления) Си Чунтао.

В ходе встречи Алихан Байменов и руководители академий госуправления Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана поделились своим видением перспектив сотрудничества в области подготовки и переподготовки кадров.

Байменов также представил специальный выпуск Журнала Хаба, посвященный реформам госуправления в Китае, отметив высокий интерес и спрос со стороны стран-участниц и партнёров к данному изданию.

Справочно: Китай является одним из соучредителей и активных участников Астанинского хаба госслужбы с момента его создания.