В период пандемии гуманитарная помощь в Казахстан поступила из 15 стран – МИД
Екатерина Елисеева
Заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что в период пандемии гуманитарная помощь в Казахстан поступила из 15 стран мира, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Поставки лекарственных препаратов и медоборудования происходят в условиях огромной конкуренции. Но большой груз ответственности ложится на коллег из Министерства здравоохранения. Кроме того, гуманитарная помощь подразумевает консультации коллег и обмен опытом", – сказал Ержан Ашикбаев.
Он отметил, что свыше 5 млн масок, 98 аппаратов ИВЛ, 260 тыс. тест-систем, около 3 тыс. термометров и тепловизоров доставили из таких стран, как Китай, США, Россия, ОАЭ, Япония, Турция, Южная Корея, Катар, Узбекистан.
По его словам, приезжали китайские и российские специалисты. Врачи из Китая, Южной Кореи, Японии, Израиля провели более 30 видео-конференций.