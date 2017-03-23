​В плоскости межпарламентских связей

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Елена Иванова

По мнению Касым-Жомарта Токаева, результаты переговоров в Акорде между главами двух государств свидетельствуют об историческом значении визита.

– Хороший импульс получит межпарламентское измерение казахстанско-узбекских отношений. Парламенты двух стран приложат все усилия для эффективной реализации достигнутых в ходе визита договоренностей, в том ­числе обеспечат надлежащую и своевременную законодательную поддержку. Кроме того, сотрудничество между сенатами двух стран будет способствовать укреплению связей между регионами Казахстана и Узбекистана, – сказал председатель Сената Парламента РК во время беседы.

В рамках встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Документ, направленный на углубление межпарламентского диалога, предусматривает поддержку со стороны верхних палат парламентов двух стран политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. В рамках своей компетенции сенаты государств будут способствовать расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

«Стороны взаимодействуют в сфере формирования правового поля, обеспечивающего эффективную борьбу с глобальными вызовами и угрозами», – отмечено в документе.

Реализация меморандума будет осуществляться в форме обмена визитами, участия в парламентских мероприятиях, оказания взаимной поддержки и согласования позиций в международных парламентских организациях.

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