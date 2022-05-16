В поддержку всенародного голосования

В Мангистау обсуждают изменения и дополнения в Конституцию, выносимые на референдум.

На встрече, организованной Федерацией профсоюзов РК при поддержке штаба социальных партнеров региона, говорили о важности участия в референдуме. На заседании присутствовали работодатели и сотрудники нефтесервисных предприятий и организаций образования облас­ти, а также председатели территориальных структур отраслевых профсоюзов, сотрудники «Центра примирения», «Юридической клиники».

В ходе онлайн-выступления заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев отметил, что курс на модернизацию общества, проводимый Президентом Касым-Жомартом Токаевым, создает уникальную возможность для казахстанцев стать участниками исторических изменений политической системы страны. Члены штаба в свою очередь разъяснили участникам встречи нормы проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Профсоюзы Мангистау выразили поддержку инициативе Главы государства о проведении референдума по внесению поправок в Конституцию Казахстана. Участники встречи отметили, что проведение всенародного голосования по совершенствованию Основного закона страны является важным шагом на пути построения Нового Казахстана.

– Необходимость участия в референдуме касается каждого казахстанца. От норм, заложенных в главном законе страны, зависит ее судьба. Очень надеемся, что реформы позволят обеспечить жизнь наших граждан в мире, спокойствии и благополучии. Поэтому каждый должен принять участие в голосовании, обозначив свое мнение, – отметила главный специалист по правовой работе областного Комитета профсоюза работников образования и науки Наталья Храмова.