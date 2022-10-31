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В поддержку зоозащиты

Ербол Тишкамбаев

В Астане кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила приют для животных. Кандидат поговорила с работниками и хозяйкой приюта о том, с какими проблемами сталкиваются зоозащитники и какая им нужна помощь.

В стране то и дело становятся достоянием общественности ужасающие истории, связанные с издевательствами над бездомными животными. При этом на государственном уровне эта проблема не находит должного отклика. Лишь зоозащитники помогают животным фактически на голом энтузиазме. Одна из таких инициатив – столичный частный приют «Сердце ангела», в котором проживают 130 собак и 30 кошек, работающий уже четыре года.

Основательница центра Гульмира Назарханова отметила, что в Казахстане не существует государственных приютов для животных, есть только службы отлова и центры временного содержания. Условия в них оставляют желать лучшего. По мнению зоозащитницы, средства, которые выделяются на эти цели, могли бы быть израсходованы более эффективно. Более того, методы, используемые в Казахстане, жестокие и не соответствуют стандартам развитых стран, проявляющих более гуманное отношение к братьям нашим меньшим.

Салтанат Турсынбекова, выслушав предложения основательницы приюта, отметила важность вопроса защиты и ответственного отношения к животным.

– Надо говорить прямо. В нашей стране над животными – как домашними, так и бездомными – издеваются: морят голодом, пытают, выкидывают из окон многоэтажек или просто оставляют в степи. Видеть, как, выброшенные на произвол судьбы, они живут в адских условиях – это шок, который не передать словами. В декабре 2021 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Но я так понимаю, закон на практике не работает. На сегодняшний день практически нет государственных питомников для бездомных животных. Не хватает финансирования. Такое отношение государства к живым существам непозволительно. Я думаю, что нужно в корне поменять данную ситуацию, – отметила Салтанат Турсынбекова.

Также кандидат в президенты призвала людей быть более благородными и милосерд­ными, по возможности помогать приютам, которые всегда нуждаются в поддержке.

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