В потоках музыки – звучание весны

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Инна Лебедева

На сцене камерного зала Казахской государственной филармонии им. Жамбыла с аншлагом прошел концерт «Легенды великих степей».

Лауреат международных конкурсов Динара Базарбаева-Сахаман, уже полюбившаяся алматинцам скрипачка, открыла вечер очаровательным исполнением пьесы Ахмета Жубанова «Романс». Мерцающая фактура аккомпанемента пианистки Сабины Атагельдиевой органично вплеталась в светлую ­лирическую мелодию скрипки.

Творчество композитора Алмаса Серкебаева, старшего сына великого казахского баритона Ермека Серкебаева, было представлено пьесой «Алма-Ата», которая поразила узнаваемостью звукового образа южной столицы. Под нежные фиоритуры рояля, почти зримо изображающие струи арыков и фонтанов, скрипка «запела» признание в любви родному городу.

Затем прозвучали «Импровизация» Василия Великанова и «Романс» Артура Меттуса, увлекшие слушателей красотой казахской мелодической стихии. Образы народных конных игр возникали при прослушивании зажигательного финала из сюиты «Боз айғыр» Евгения Брусиловского и «Кюя» Мансура Сагатова.

Затем за рояль села композитор Раушан Кали. Она в дуэте с Динарой Базарбаевой-Сахаман исполнила свои пьесы – «Фантазию» и «Легенды великих степей». Свежесть современного композиторского языка в сочетании с мелодической красотой публика оценила дружными аплодисментами.

Следующий раздел концерта был посвящен творчеству заслуженного деятеля РК композитора Гульжан Узенбаевой. Автор с блес­ком сыграла сложную фортепианную партию своей сонаты в дуэте с Динарой Базарбаевой-Сахаман. Посвящение произведения трагически погибшему скрипачу Сагадату Бисенгалиеву раскрывает его содержание. Острые токкатные интонации сонаты порождали образы беспокойной неустойчивости, смятения, трагизма. Напротив, пьеса на тему знаменитой песни «Дударай» проникала в душу широкими разливами изящной мелодии, которую так и хотелось подпевать всем залом.

В финале концерта яркими чувственными красками заявил о себе саксофон. Татьяна Казмирук начала выступление с «Романса» Нагыма Мендыгалиева. Партию фортепиано вела Рината Нуржанова. Далее последовали премьеры. Это изумительная пьеса «Тема Абая» недавно почившего композитора и пианис­та-джазмена Георгия Метаксы. Пьесы астанинского композитора Алиби Абдинурова – распевная «Толқын», тонкая, орнаментальная «Сыбызғы» и пафосная «Аққу домбыра» – пленили своей оригинальностью и красотой.

В заключение прозвучали «Скерцо» и «Игры» из сюиты «Жарыс» Гульжан Узенбаевой. Рината Нуржанова (фортепиано) в содружестве со скрипачкой Динарой Базарбаевой-Сахаман и саксофонисткой Татьяной Казмирук представили публике музыкальные полотна, полные современных упругих ритмов, энергии и радостного праздничного веселья, которое ассоциировалось у публики с весенним праздником Наурыз.

– Как динамично развивается музыкальное искусство Казахстана! – отмечали специалис­ты. – Классики – Ахмет Жубанов, Василий Великанов, Евгений Брусиловский – создали свои шедевры в традициях народнос­ти, а нынешнее поколение композиторов, сохраняя народность и мелодизм, идет дальше, гармонично обогащая музыку новым содержанием, острыми ритмами, интонациями, красками.

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