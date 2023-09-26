В Президентском центре РК обсудили основные положения сентябрьского послания

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В Президентском центре Управления делами президента РК прошла международная экспертная встреча по обсуждению послания главы государства К.К.Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Фото: пресс-служба РГУ «Президентский центр Республики Казахстан»

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, руководители главы иностранных диппредставительств, казахстанские и зарубежные эксперты, магистранты и студенты ведущих вузов страны. Благодаря комбинированному офлайн-онлайн формату проведения мероприятия охват составил более 100 участников. 

Как отметил в своей приветственной речи директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат, структурные экономические преобразования, намеченные в послании, являются органичным продолжением политической модернизации, начатой в стране под девизом «слышащего государства». В основе новой экономической модели Казахстана лежат интересы и потребности простых граждан, чей голос должен стать решающим в важных государственных вопросах.

Депутат Мажилиса РК Нуржан Ашимбетов подробно остановился на вопросах законодательного обеспечения ключевых направлений послания. При этом, как подчеркнул парламентарий, данная работа ведется с широким привлечением отраслевых и общественных организаций.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев рассказал о перспективных направлениях региональной кооперации, способствующих решению задач послания. Так, по его словам, между Казахстаном и Узбекистаном в настоящее время реализуется целый ряд совместных проектов в сфере индустрии, сельского хозяйства, транспорта, водопользования, торговли, туризма.

В свою очередь, директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Сидорович акцентировал внимание на важности теоретической проработки положений послания с учетом передового мирового опыта.

По словам заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Нурлана Сакуова, особенностью нынешнего послания является то, что оно разработано по канонам экономической стратегии на среднесрочный период с четким указанием миссии, ключевых индикаторов, конечных сроков и ответственных исполнителей. Данный фактор, по его мнению, создает благоприятные условия для достижения целей послания.

В ходе дискуссии также высказались генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков, заместитель председателя правления Института экономических исследований Адиль Кусманов, директор группы IT-компаний «NTEL LIMITED» Анатолий Широчкин, профессор кафедры политологии и госуправления Турецкого университета Бинали Йылдырыма Айнур Ногаева, руководитель департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения Института евразийской интеграции Арман Ешмуратов.

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