В приграничном с Казахстаном Орске прорвало дамбу

Власти города предупреждают жителей, что в скором времени весь жилой сектор микрорайона Старый город будет подтоплен талыми водами, передает Kazpravda.kz

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«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Автобусы для эвакуации ожидают людей на пересечении улиц К.Маркса и 1-го Мая, информирует мэрия.

Специалисты Орского производственного отделения отключили подтопленные электросетевые объекты, сообщают городские власти. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам, сообщает Интерфакс.

В пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.