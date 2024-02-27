В приоритете – олимпийские виды

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Аскар Султан

Более 400 тыс. детей в Казахстане занимаются в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ).

фото Минтуризма и спорта РК

Министерством туризма и спорта создаются благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных спортсменов, а также подготовки спортивного резерва. Для этого сегодня действуют минимальные государственные нормативы сети детско-юношеских спортивных школ. В городах республиканского значения и столице предусмотрена одна детско-юношеская спортивная школа на 55–165 тыс. человек, в областях – одна ДЮСШ на 20–50 тыс., при этом в каждом районе области – не менее одной ДЮСШ. Исходя из статистических данных, доля детей и подростков, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, достигла в республике 27,3% (984 тыс. человек).

По итогам 2023 года в нашей стране функционируют 510 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются 404 035 детей. По сравнению с 2022-м число школ увеличилось на 23 единицы, а занимающихся – на 13 371 человек. Лидерами по охвату детей секциями в спортивных школах являются Павлодарская (20,7%) и Северо-Казахстанская области (18,4%), область Жетысу (17,6%).

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев отмечает, что в предыдущие годы ДЮСШ больше внимания уделяли развитию неолимпийских видов спорта. Теперь большинством регионов пересмотрена приоритетность в сторону олимпийских видов. «В стране должно быть сфокусировано внимание на развитии «опорных» и наиболее медалеемких видов спорта», – подчеркнул он.

#дети #Спорт #Олимпийские игры #ДЮСШ

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