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В рамках ЕАЭС

Лаура Тусупекова

Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором был рассмотрен ряд вопросов повестки дня и озвучены депутатские запросы.

Депутаты рассмотрели и приняли два закона, направленных на противодействие отмыванию доходов. Первый – «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года». Как отметил заместитель Премьер-министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев, данный Протокол был подписан 20 июля 2021 года в Москве.

Протоколом внесены изменения в части приведения Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.

– Ратификация рассматриваемого Протокола не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета, – сказал Ерулан Жамаубаев.

Целью же второго принятого сенаторами закона является улучшение механизмов обмена информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Новеллы прописаны в Законе «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза». Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

– Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства – члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары, – пояснил глава Минфина.

По его словам, порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.

– Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации, – добавил Жамаубаев.

Как отметил спикер, комментируя итоги рассмотрения, законы направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества государств – членов Таможенного союза по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма.

– Полагаем, что принятые законы сформируют дополнительные правовые основы для предупреж­дения данных преступлений, – отметил Маулен Ашимбаев.

Также на заседании сенаторы приняли постановление о прекращении полномочий депутата Сената Ахылбека Куришбаева в связи с его переходом на другую работу. От имени палаты Маулен Ашимбаев поблагодарил его за проделанную им в качестве сенатора и секретаря Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий работу, отметив его активное участие в законотворческой деятельности и решении региональных проблем.

В ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Нуржан Нурсипатов акцентировал внимание на проб­лемах жителей приграничных сел, связанных с отсутствием необходимой инфраструктуры на казахстанско-кыргызской границе, а Абдалы Нуралиев, поднимая проблему дефицита и неэффективного использования воды, предложил реализацию ряда проектов, которые направлены на точечное разрешение ситуации.

Внимание госорганов на до сих пор нерешенные проблемы хранилища радиоактивных отходов «Кошкар-Ата», расположенного вблизи города Актау, обратил сенатор Суиндик Алдашев. Бакыт­жан Жумагулов по итогам анализа Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана выразил недовольство ходом и качеством реализации документа со стороны государственных органов. Беспокойство крайней изношенностью инфраструктуры, в том числе в работе ТЭЦ области Абай, а также ситуацией с недостроенными многоквартирными жилыми домами выразила Айнур Аргынбекова, а Нурторе Жусип предложил утвердить единые правила создания и использования региональных символов, в частности гербов областей, городов и сел.

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