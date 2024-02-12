В ходе встречи председателя управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихана Байменова с председателем Высшего судебного совета Денисом Шиппом стороны договорились о сотрудничестве в вопросах совершенствования процессов отбора судейских кад­ров, повышения их потенциала и ознакомления с лучшей международной практикой.

В приветственной речи Денис Шипп отметил, что при отборе судей используются методы и инструменты, широко применяемые в сфере госслужбы. Он также ознакомил с функциями и задачами, стоящими перед советом, в том числе по вопросам конкурсного отбора судей, усиления их независимости и неприкосновенности наряду с дальнейшим совершенствова­нием механизмов дисциплинарной ответственности судей.

Алихан Байменов в свою очередь подчеркнул, что хаб придает важность партнерству с Высшим судебным советом, так как от качества отбора судейского корпуса в определяющей степени зависит доверие к судебной системе и отправления справедливого правосудия. Поэтому хаб и далее намерен оказывать экспертно-аналитическую поддержку в вопросах отбора судейских кадров.

С сентября 2021 года в рамках партнерства хаба и Высшего судебного совета были реализованы совместные проекты по совершенствованию инструментов отбора судей, внедрению цифровизации и определению уровня общественного доверия к системе отбора судей.