​В рамках партнерства

Адина Нурберген

Развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Кипром стало одной из ключевых тем переговоров министров иностранных дел Казахстана – Бейбута Атамкулова и Кипра – Никоса Христодулидиса.

– Мы призываем кипрские компании активнее сотрудничать с казахстанскими партнерами, используя такие преимущества нашей страны, как благоприятный инвестиционный климат и членство в Евразийском экономическом союзе, – отметил на брифинге по итогам переговоров Бейбут Атамкулов. – В Казахстане зарегист­рировано 207 компаний и представительств с участием кипрского капитала. В основном предприниматели работают в сферах добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, транспортно-экспедиторских и финансовых услуг.

Он уточнил, что перспективными направлениями развития двустороннего партнерства также являют­ся энергетическая сфера, строительство, инновации, пищевая промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Участники переговоров подчеркнули важность проведения в ближайшем будущем казахстанско-кипрского бизнес-форума. Отдельно обсудили возможность расширения договорно-правовой базы, которая должна охватить все важные аспекты двустороннего сотрудничества.

– Наши страны связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, – добавил глава МИД РК. – Казахстан традиционно рассматривает Кипр как одного из важных партнеров в Южной Европе, и мы подтверждаем свою приверженность дальнейшему углублению политического взаимодействия. Отдельно хочу отметить вопросы продвижения парт­нерства между Казахстаном и Евросоюзом и напомнить о ратификации Кипром Сог­лашения о расширенном парт­нерстве и сотрудничест­ве между РК и ЕС.

В свою очередь Никос Христодулидис отметил, что переговоры с главой МИД Казахстана – отличная возможность определить пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

– Я предложил своему коллеге, и он согласился, составить «дорожную карту», которая была бы руководством по динамичному развитию отношений между двумя странами в различных секторах. Есть огромный потенциал для наших двусторонних отношений в сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства. Мы заин­тересованы в партнерст­ве с Казахстаном, который может стать бизнес-хабом в своем регионе и имеет весьма выгодное стратегическое место­положение, – подчерк­нул глава МИД Кипра.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и двусторонних политичес­ких консультациях между министерствами иностранных дел Казахстана и Кипра. Также планируется подписание конвенции между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

