Пассажирка рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Якутск, получила ожоги ступни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: akutia.aero

На борту самолета, который выполнял рейс ЯК-488 Санкт-Петербург - Якутск, произошло задымление. Источник был своевременно обнаружен (пауэрбанк), полет продолжился в штатном режиме.

В медицинский пункт аэропорта города Якутска была доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами.

На месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка.

Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался.