В Риме нашли руины театра, в котором мог выступать император Нерон

Культура, В мире
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После изучения и каталогизации всего обнаруженного, то, что осталось от театра, будет вновь закопано, так как это единственный способ сохранения памятника.

Фото: ТАСС / © AP Photo/Andrew Medichini

Руины античного театра, датируемого I веком н. э., обнаружили археологи в центре Рима, неподалеку от Ватикана. Как предполагается, это легендарный театр, в котором любил выступать древнеримский император Нерон (37 - 66-68 гг.). Об этом сообщила газета Corriere della sera, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Сведения о существовании такого театра - Theatrum Neronis - сохранились в античных текстах Плиния Старшего, Светония, Тацита. Именно из них исследователи почерпнули основную информацию и указания на то, где мог располагаться "храм искусства", который описывался как "верх роскоши". Его сравнивали со знаменитым "Золотым домом" Нерона, громадным дворцом, который император построил на месте части города, сгоревшей в "Великом пожаре Рима" 64 года н. э. Позднее на этой территории возвели Колизей и другие общественные постройки.

Богато декорированные колонны из белого и цветного мрамора, инкрустированные золотом элементы, изваяния, другие античные элементы были обнаружены на глубине 5 м во дворе Палаццо делла Ровере. Сейчас дворцом владеет орден Святого Гроба Господня Иерусалимского, учрежденный при Святом престоле. Часть исторического здания сдается гостиничной сети Four Seasons.

Раскопки во внутреннем дворе начались в ходе работ по реставрации в 2020 году и принесли немало сюрпризов. Помимо того, что археологам удалось восстановить по руинам очертания самого театра, в том числе сцены, на которую выходил император перед свои гостями, в слоях земли сохранилось множество свидетельств дальнейшей истории этого места. Так, целый ряд артефактов повествует о средневековом периоде, о котором известно гораздо меньше, чем об Античности.

Археологи нашли хорошо сохранившиеся стеклянные кувшины и чаши, керамические вазы, а также предметы религиозного культа. Ученые полагают, что в Раннем Средневековье древние руины служили местом приема паломников, приходивших в Рим поклониться могиле святого Петра. В XV веке был построен дворец, вокруг которого потом вырос жилой квартал, частично разрушенный во времена Муссолини, который соединил главный собор католического мира с набережной Тибра широким проспектом.

После тщательного изучения и каталогизации всего обнаруженного, то, что осталось от театра, будет вновь закопано. Как пишет издание, на данный момент это единственный способ сохранения памятника из-за близости подземных вод. Все обнаруженные артефакты, включая колонны, выставят во дворце после всех необходимых работ.,

#история #театр #раскопки #Рим #император #археологи

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