В ритме сердца

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске хирурги успешно провели сложную операцию на открытом сердце.

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Сложнейшее вмешательство провели местные кардиохирурги. Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, у пациентки помимо проблем с сердцем было много сопутствующих заболеваний – тяжелая артериальная гипертензия, анемия. Ей рекомендовали отправиться на лечение в Астану. Но женщина пришла на прием в областную больницу с сознательным желанием оперироваться именно здесь.

– Мы провели дополнительные исследования, – рассказал кардиохирург Дастан Кадырбаев. – Убедились, что состояние больной позволяет прооперировать ее у нас.

Полное обследование в отделении сосудистой хирургии выя­вило атеросклероз сосудов шеи, а также стеноз, или сужение, внут­ренней сонной артерии – очень опасное для жизни состояние. После консилиума с сосудистыми хирургами, кардиологами и реаниматологами, учитывая риски возможных осложнений, было решено провести маммарокоронарное шунтирование на работающем сердце.

Операция на открытом серд­це требует большого опыта и мас­терства. Его провели Дастан Кадырбаев и Чингиз Балтабеков, они не отходили от хирургического стола 2,5 часа. За это время врачи создали обходной путь для кровотока, минуя забитую коронарную артерию. Для шунта – нового сосуда – взяли грудную артерию самой пациентки.

Сейчас женщину уже выписали в удовлетворительном состоянии. Ей предстоит восстановление в реабилитационном центре, после чего в областной больнице пациентке дополнительно проведут стентирование внутренней сонной артерии.

#медицина #Усть-Каменогорск #сердце #операция

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