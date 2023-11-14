В ритме сердца Статьи 14 ноября 2023 г. 4:20 249 Галина Вологодская В Усть-Каменогорске хирурги успешно провели сложную операцию на открытом сердце. фото автора Сложнейшее вмешательство провели местные кардиохирурги. Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, у пациентки помимо проблем с сердцем было много сопутствующих заболеваний – тяжелая артериальная гипертензия, анемия. Ей рекомендовали отправиться на лечение в Астану. Но женщина пришла на прием в областную больницу с сознательным желанием оперироваться именно здесь. – Мы провели дополнительные исследования, – рассказал кардиохирург Дастан Кадырбаев. – Убедились, что состояние больной позволяет прооперировать ее у нас. Полное обследование в отделении сосудистой хирургии выявило атеросклероз сосудов шеи, а также стеноз, или сужение, внутренней сонной артерии – очень опасное для жизни состояние. После консилиума с сосудистыми хирургами, кардиологами и реаниматологами, учитывая риски возможных осложнений, было решено провести маммарокоронарное шунтирование на работающем сердце. Операция на открытом сердце требует большого опыта и мастерства. Его провели Дастан Кадырбаев и Чингиз Балтабеков, они не отходили от хирургического стола 2,5 часа. За это время врачи создали обходной путь для кровотока, минуя забитую коронарную артерию. Для шунта – нового сосуда – взяли грудную артерию самой пациентки. Сейчас женщину уже выписали в удовлетворительном состоянии. Ей предстоит восстановление в реабилитационном центре, после чего в областной больнице пациентке дополнительно проведут стентирование внутренней сонной артерии. #медицина #Усть-Каменогорск #сердце #операция