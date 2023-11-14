В ритме сердца

Сложнейшее вмешательство провели местные кардиохирурги. Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, у пациентки помимо проблем с сердцем было много сопутствующих заболеваний – тяжелая артериальная гипертензия, анемия. Ей рекомендовали отправиться на лечение в Астану. Но женщина пришла на прием в областную больницу с сознательным желанием оперироваться именно здесь.

– Мы провели дополнительные исследования, – рассказал кардиохирург Дастан Кадырбаев. – Убедились, что состояние больной позволяет прооперировать ее у нас.

Полное обследование в отделении сосудистой хирургии выя­вило атеросклероз сосудов шеи, а также стеноз, или сужение, внут­ренней сонной артерии – очень опасное для жизни состояние. После консилиума с сосудистыми хирургами, кардиологами и реаниматологами, учитывая риски возможных осложнений, было решено провести маммарокоронарное шунтирование на работающем сердце.

Операция на открытом серд­це требует большого опыта и мас­терства. Его провели Дастан Кадырбаев и Чингиз Балтабеков, они не отходили от хирургического стола 2,5 часа. За это время врачи создали обходной путь для кровотока, минуя забитую коронарную артерию. Для шунта – нового сосуда – взяли грудную артерию самой пациентки.

Сейчас женщину уже выписали в удовлетворительном состоянии. Ей предстоит восстановление в реабилитационном центре, после чего в областной больнице пациентке дополнительно проведут стентирование внутренней сонной артерии.