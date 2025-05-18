В Румынии проходят президентские выборы: что на кону

В мире
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Социологи считают, что оба кандидата в президенты имеют равные шансы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Malina Norocea/REUTERS

В Румынии в воскресенье, 18 мая, проходит второй тур выборов президента страны. По результатам первого тура, состоявшегося 4 мая, во второй раунд вышли два кандидата - правый экстремист Джордже Симион, получивший около 41% голосов, и либерально-прогрессивный мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 20,99%. Хотя Симион набрал почти вдвое больше голосов, чем Дан, победа во втором туре ему не гарантирована.

Последние социологические опросы фиксируют стремительное сокращение разрыва между кандидатами: так, замер, проведенный службой AtlasIntel, показал равенство - по 48% у каждого, а свежий опрос IRSOP впервые отдал лидерство Дану - 52% против 48% у Симиона, пишет издание Politico.

Эксперты, опрошенные Politico, отмечают, что исход второго раунда во многом зависит от явки избирателей: если она останется на уровне первого тура (до 55%), шансы Симиона высоки, но если она превысит 60%, преимуществом воспользуется Дан. Впрочем, доверие к румынским соцопросам снизилось после их провала в оценке первого тура. Большинство исследований сходились на том, что Симион наберет около 30% голосов.

Можно сомневаться в данных социсследований, но фактом является то, что проевропейским силам в Румынии удалось сплотиться вокруг Никушора Дана. На его сторону перешла значительная часть электората кандидатов, не прошедших во второй тур. В первую очередь речь идет о сторонниках Крина Антонеску - единого кандидата от правящей коалиции, уступившего мэру Бухареста менее одного процента. О поддержке Дана заявили также Союз спасения Румынии и Демократический союз венгров Румынии. Хватит ли этого, чтобы одержать победу над Симионом, неясно. Социал-демократическая партия, остающаяся крупнейшей силой в парламенте, отказалась поддерживать кого-либо.

Одной из серьезных проблем Дана является его неузнаваемость среди сельского населения и зарубежной диаспоры.

#выборы #президент #Румыния

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