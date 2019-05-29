​В русле парламентской дипломатии

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Маулен Даутов

Собеседники обсудили актуаль­ные вопросы двустороннего сотрудничества во всех сферах, уделив внимание укреп­лению казахстанско-словацкого межпарламентского диалога.

Отметив, что Словакия – один из важных партнеров Казахстана в Центральной Европе и Европейском союзе, председатель Мажилиса подчеркнул, что импульс развитию отношений придал Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь посол Словакии Милан Коллар, отметив важность Центральной Азии для дальнейшего развития евразийского пространства, особо подчеркнул значимость международных инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для безопасности и укрепления мира в целом.

По словам Нурлана Нигматулина, сегодня необходимо активнее использовать потенциал казахстанско-словацкого взаимодействия.

За последние два года отме­чает­ся рост двусторонней торговли, создана необходимая договорно-правовая база. В работе со своими словацкими коллегами в рамках Комитета парламентского сотрудничества «Казах­стан – Европейский союз» заин­тересованы и казахстанские парламентарии. Председатель Мажилиса также высказался за активизацию взаимодействия на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству для обмена опытом законотворчес­кой деятельности.

Нурлан Нигматулин и Милан Коллар обсудили также вопросы участия делегации Национального совета Словакии в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии «Большая Евразия. Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в Нур-Султане 23–24 сентября текущего года. Председатель парламента Словакии уже подтвердил свое участие в форуме в столице Казахстана. Как отметил спикер Мажилиса, это демонстрирует обоюдную заинтересованность в развитии межпарламентского диалога на евразийском пространстве.

Милан Коллар также считает, что парламентская дипломатия будет способствовать укреплению и двусторонних, и многосторонних отношений. 

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