​В русле парламентской дипломатии

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества во всех сферах, уделив внимание укреплению казахстанско-словацкого межпарламентского диалога.
Отметив, что Словакия – один из важных партнеров Казахстана в Центральной Европе и Европейском союзе, председатель Мажилиса подчеркнул, что импульс развитию отношений придал Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь посол Словакии Милан Коллар, отметив важность Центральной Азии для дальнейшего развития евразийского пространства, особо подчеркнул значимость международных инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для безопасности и укрепления мира в целом.
По словам Нурлана Нигматулина, сегодня необходимо активнее использовать потенциал казахстанско-словацкого взаимодействия.
За последние два года отмечается рост двусторонней торговли, создана необходимая договорно-правовая база. В работе со своими словацкими коллегами в рамках Комитета парламентского сотрудничества «Казахстан – Европейский союз» заинтересованы и казахстанские парламентарии. Председатель Мажилиса также высказался за активизацию взаимодействия на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству для обмена опытом законотворческой деятельности.
Нурлан Нигматулин и Милан Коллар обсудили также вопросы участия делегации Национального совета Словакии в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии «Большая Евразия. Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в Нур-Султане 23–24 сентября текущего года. Председатель парламента Словакии уже подтвердил свое участие в форуме в столице Казахстана. Как отметил спикер Мажилиса, это демонстрирует обоюдную заинтересованность в развитии межпарламентского диалога на евразийском пространстве.
Милан Коллар также считает, что парламентская дипломатия будет способствовать укреплению и двусторонних, и многосторонних отношений.