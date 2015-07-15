В русле стратегического партнерства Свежий выпуск 518 Досжан НУРГАЛИЕВ

Вопросы снижения энергоемкости секторов экономики, в частности, промышленности, ЖКХ и транспорта, актуальны не только в Казахстане, они также представляют немалую проблематику и в странах Евросоюза, США, КНР и Индии. Например, для производства 1 млрд долларов ВВП в Германии затрачивается порядка 99 тыс. тонн энергии в нефтяном эквиваленте, в Индии – 125 тыс. тонн/;н. экв., в США – 151 тыс. тонн/;н. экв., в КНР – 231 тыс. тонн/;н. экв., в России – 289 тыс. тонн.

В Казахстане в рамках соответствующей государственной программы не один год реализуются различные проекты по энергосбережению, что способствует в целом активизации действий в сфере экономии ресурсов и минимизации затрат на единицу производимого продукта. И, как подчеркнул на форуме вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, Казахстан планирует существенно снизить энергоемкость национальной экономики: к 2020 году – на 25%, к 2050 году – на 50%.

Согласно анализу структуры потребления энергоресурсов в Казахстане, основная доля энергопотребления приходится на индустриально-промышленный сектор – более 50%, ЖКХ – 30% и транспорт – 20%.

Подчеркивая значимость сотрудничества между странами в данной области, Альберт Рау напомнил участникам о глобальных тенденциях, согласно которым к 2035 году для энергообеспечения населения земного шара потребуется около 2 трлн долларов инвестиций ежегодно, в то время как затраты, связанные с энергоэффективностью, могут увеличиться до 1 трлн долларов. При положительном сценарии развития к 2030 году ожидается снижение энергоемкости мирового ВВП на 31% за счет повсеместного применения в производстве и быту энергосберегающих технологий, отметил вице-министр.

Между тем на предстоящей в Астане международной выставке ЕХРО 2017 «Энергия будущего» инновационные проекты и прорывные технологические решения в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения будут представлять одну из ярких граней уникального контента выставки. Как известно, в строительстве выставочного комплекса будут использованы «зеленые» технологии. Объекты выставочной территории станут примером внедрения альтернативных источников энергии и энергосбережения, что также является хорошей возможностью для реализации совместных проектов. Немецкие предприятия лидируют в области повышения энергоэффективности и энергосбережении, а также в сфере технологий возобновляемой энергии. Многие из них представлены в Казахстане на протяжении многих лет.

Говоря об этом, эксперт Федерального министерства экономики и энергетики Германии Йорг Кирш отметил: «Сегодня на всем энергетическом рынке Германии доля «чистой» энергии составляет около 30% от общего объема произведенной энергии. До 2030 года мы планируем довести этот уровень до 80%, тем самым обеспечивая страну чистой, неуглеродной энергией».

Он также подчеркнул, что сотрудничество с Германией в сфере возобновляемой энергетики и энергосбережения было бы полезным для Казахстана с точки зрения трансферта новейших технологий, развития рынка высокотехнологичных сервисных услуг и других приоритетов.

В числе других вопросов, обсуждавшихся на форуме, – рамочные условия и дальнейшие планы взаимодействия в области энергоэффективности, выработки стратегий по индустриализации и модернизации сетей, а также развития «зеленого» энергорынка в Казахстане. Наряду с представителями казахстанских и немецких компаний и государственных учреждений в форуме принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Казахстане доктор Гидо Херц. Форум организован по инициативе Представительства германской экономики в Центральной Азии при поддержке министерства экономики и энергетики Германии и Энергетического агентства Германии (Dena).

В рамках форума был заключен меморандум о стратегическом партнерстве в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между Министерством по инвестициям и развитию РК и Немецким энергетическим агентством Dena.

Определение стратегического партнера на рынке энергосервисных компаний Казахстана – это один из «100 шагов», обозначенных Президентом Казахстана в качестве задачи.

– Подписание меморандума знаменует новый этап казахстанско-германского партнерства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Следующий этап – это развитие энергосервисного рынка Казахстана с адаптацией германской модели, которая является самой развитой в мире. В этом плане мы рассчитываем на привлечение германских энергосервисных и других компаний на рынок Казахстана, – сказал Альберт Рау.



