​В Сарайшыке возобновились раскопки

768
Рахим Койлыбаев, Атырау

На раскопках недавно побывал доктор исторических наук Зейнолла Самашев. Он напомнил, что, согласно письменным источникам, по одной версии город возник где-то во второй половине или в конце XIII века. По другой версии, менее распространенной, – в XIV веке. Сарайшык был центром управления восточными провинциями Улуса Джучи, иначе говоря, Золотой Орды, и через него проходила караванная дорога из Китая, Хорезма, Ирана, Индии в Европу. Этот город в свое время был большим культурным, торговым, экономическим, политичес­ким и идеологическим центром.

Зейнолла Самашев отмечает, что не все вопросы, связанные с историей возникновения Сарайшыка, еще выяснены. Поэтому нужно продолжать археологичес­кие изыскания, изучение письменных архивных источников. Это крайне важно. Ведь некоторые ученые предполагают, что на месте города находились поселения и более древних периодов, например, еще в Х веке. Так считал известный советский археолог, ученый-востоковед Сергей Толстов. Но пока его предположения конкретными материалами не подтверждаются.

– Политическое, экономичес­кое и идеологическое значение Сарайшыка огромно для истории Казахстана. Например, здесь находилась ставка Касым-хана – одного из самых известных правителей, при котором сложилась современная граница Казахстана, – напомнил Зейнолла Самашев.

Сарайшык можно считать одной из первых столиц Казахского ханства. И в этом плане история города также представляет особый интерес. Надо восстановить то, что осталось, превратить в музей и использовать для воспитания молодого поколения, для популяризации исторических знаний. Сарайшык может стать объектом туристического посещения, нужно создавать соответствующую инфраструктуру и, конечно, продолжать изучение и издание материалов.

– Сарайшык – это мощный пласт истории, – подчеркивает Зейнолла Самашев.

В областном управлении строительства сообщают, что в ноябре прошлого года начались берегоукрепительные работы, которые планируется завершить весной 2018 года. Их необходимость вызвана интенсивным размывом правого берега и смещением русла реки Урал в сторону средневекового городища. И для установления границ распространения культурного слоя при проведении инженерных изысканий привлекались сотрудники Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии и специа­листы Астанинского филиала Института археологии им. А. Маргулана. Как отметили в акимате, на берегу будет возведена монолитная стена высотой более трех метров и протяженностью около километра. 

Популярное

Все
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Прочная основа, большие перспективы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
В погоне за «зайцами»
Диалог во имя мира и процветания
Стали ездить по правилам
Впервые в стране
Необходимые решения будут приняты
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Школа под наблюдением и заботой
Воспитать интеллектуальное поколение
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Африканские турниры
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Завершается хлебоуборочная страда
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]