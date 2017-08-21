На раскопках недавно побывал доктор исторических наук Зейнолла Самашев. Он напомнил, что, согласно письменным источникам, по одной версии город возник где-то во второй половине или в конце XIII века. По другой версии, менее распространенной, – в XIV веке. Сарайшык был центром управления восточными провинциями Улуса Джучи, иначе говоря, Золотой Орды, и через него проходила караванная дорога из Китая, Хорезма, Ирана, Индии в Европу. Этот город в свое время был большим культурным, торговым, экономическим, политичес­ким и идеологическим центром.

Зейнолла Самашев отмечает, что не все вопросы, связанные с историей возникновения Сарайшыка, еще выяснены. Поэтому нужно продолжать археологичес­кие изыскания, изучение письменных архивных источников. Это крайне важно. Ведь некоторые ученые предполагают, что на месте города находились поселения и более древних периодов, например, еще в Х веке. Так считал известный советский археолог, ученый-востоковед Сергей Толстов. Но пока его предположения конкретными материалами не подтверждаются.

– Политическое, экономичес­кое и идеологическое значение Сарайшыка огромно для истории Казахстана. Например, здесь находилась ставка Касым-хана – одного из самых известных правителей, при котором сложилась современная граница Казахстана, – напомнил Зейнолла Самашев.

Сарайшык можно считать одной из первых столиц Казахского ханства. И в этом плане история города также представляет особый интерес. Надо восстановить то, что осталось, превратить в музей и использовать для воспитания молодого поколения, для популяризации исторических знаний. Сарайшык может стать объектом туристического посещения, нужно создавать соответствующую инфраструктуру и, конечно, продолжать изучение и издание материалов.

– Сарайшык – это мощный пласт истории, – подчеркивает Зейнолла Самашев.

В областном управлении строительства сообщают, что в ноябре прошлого года начались берегоукрепительные работы, которые планируется завершить весной 2018 года. Их необходимость вызвана интенсивным размывом правого берега и смещением русла реки Урал в сторону средневекового городища. И для установления границ распространения культурного слоя при проведении инженерных изысканий привлекались сотрудники Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии и специа­листы Астанинского филиала Института археологии им. А. Маргулана. Как отметили в акимате, на берегу будет возведена монолитная стена высотой более трех метров и протяженностью около километра.