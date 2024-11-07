В селах региона открыли новые объекты здравоохранения

В селе Коныртобе Жамбылского района сегодня проживают 570 человек, там сдали в эксплуатацию медицинский пункт. ТОО «СК Алем» построило его за пять месяцев. Общая стоимость проекта – 136,4 млн тенге. Здание обеспечено всем необходимым медоборудованием.

– Отрадно, что небольшие села не остаются без внимания и поддержки государства. Раньше сельчанам медицинские услуги медработники оказывали в здании, которое было в полуразрушенном состоянии и давно нуждалось в замене. Теперь же нашей радости нет предела, – говорит аксакал села Орынбай Рысбаев.

Отметим, что на этом работа в Жамбылском районе, где в настоящее время функционируют 36 объектов здравоохранения, не заканчивается. До конца года планируется завершить строительство медпунктов в селах Костобе и Тогызтарау, а также фельдшерско-акушерского пункта в селе Каратау. В перспективе предусмотрен капитальный ремонт центральной больницы района. Кроме того, в ближайшие годы разрабаты­вается план по строительству медицинских пунктов в селах Шокай, Капал, Кумтиын и Байтерек.

Тем временем в селе Масанчи Кордайского района состоялось открытие нового здания поликлиники. В смену тут смогут принимать до 150 пациентов. Примечательно, что лечение здесь будут получать и жители соседних сел. В поликлинике работают 8 врачей, 40 медсестер и 21 работник младшего медперсонала. Медучреждение оснащено современным оборудованием.

В селе Кайынды района Т. Рыскулова построен фельдшерско-акушерский пункт. Объект рассчитан на 15 посещений в день. Проект обошелся бюджету в 249,2 млн тенге. По информации акимата области, это третий медицинский объект, построенный в районе за последние годы. В настоящее время ведется строительство медобъектов в селах Корагаты и Акбулак. Согласно плану развития района до 2027 года, предусматривается открытие еще пяти таких медпунктов.

В области в текущем году для снижения степени износа объектов инфраструктуры здравоохранения с 40,3 до 39% планируется строительство 26 объектов здравоохранения, 20 из них – в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения».