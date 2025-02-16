В селе Копа Актюбинской области открылся спортивный комплекс

Фото: акимат Актюбинской области

В селе Копа распахнул свои двери долгожданный новый спортивный комплекс ангарного типа.

Торжественное открытие спортивного комплекса началось с благословения аксакала.

Новый спорткомплекс построен по современным стандартам и оснащен всем необходимым. Здесь предусмотрены залы для баскетбола, волейбола, борьбы, мини-футбола, а также тренажерные залы. На территории комплекса оборудованы футбольное поле и воркаут-зона, а весь спортивный инвентарь обновлен. Спортсмены уже начали свои первые тренировки на волейбольных, футбольных и борцовских площадках.

Строительные работы начались в мае 2024 года и были завершены в декабре того же года. Общая стоимость проекта составила 452,8 миллиона тенге.