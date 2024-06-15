В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм

Наука
2

Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: Википедия

В долины современного кантона Вале (юго-запад Швейцарии) люди пришли примерно семь с половиной тысяч лет назад. В поселениях, датированных 5500 годом до нашей эры, археологи находили остатки зерновых культур, серпов, жерновов, а также домашних животных и керамики. Это все основные инновации, существовавшие в то время.

Исследование керамики показало, что поселения в Вале связаны с земледельческо-скотоводческими общинами Северной Италии — скорее всего, именно оттуда люди прибыли на новое место. Начиная с 5000 года до нашей эры они активно вырубали лиственные леса. На их месте основали деревни, выращивали ячмень и различные виды пшеницы. Помимо земледелия и разведения скота, общины продолжают охотиться и собирать дикие виды растений, хотя и в более скромных масштабах.

Ученые из Швейцарии и Франции решили выяснить, как распределялись ресурсы между членами этих сельскохозяйственных общин. Для этого они исследовали соотношение изотопов углерода, азота и серы в человеческих костях, взятых из двух некрополей времен неолита.

Оказалось, все жители общины, похороненные в первом некрополе, питались совершенно одинаково. И мужчины, и женщины любого возраста потребляли много белка, полученного в основном от домашнего скота и частично — от животных, добытых на охоте, злаки, редко — пресноводную рыбу. Слегка отличается диета детей, но это связано, по мнению авторов исследования, с возрастными нормами, а не с экономическим положением.

Кроме того, ученые отобрали те образцы останков, у которых сохранился второй моляр. Этот зуб формируется у детей в возрасте до восьми лет и не обновляется до конца жизни. По соотношению изотопов стронция в зубной эмали можно определить, жил человек в детстве в том же месте, где его похоронили, или нет.

В результате такого анализа зубной эмали исследователи определили, что 14 процентов людей, похороненных в некрополе, родились и провели детство совсем в других местах. То, что у неолитических сообществ была определенная мобильность, — не новость. Новостью стало то, что питание — и, следовательно, доступ к ресурсам — у пришлых членов общины был точно таким же, как у местных уроженцев.

Второй некрополь, с одной стороны, отличается от первого. Среди погребенных там нет людей неместного происхождения, а показатели изотопов азота демонстрируют еще большее потребление белка по сравнению с людьми из первого некрополя.

Но, с другой стороны, там точно такое же равное распределение ресурсов между членами общины. Эти люди питались не так, как их соседи, но между собой все делили поровну. Добавим, что никаких различий в похоронных практиках, включая погребальный инвентарь, между двумя некрополями нет.

Предыдущие исследования показывают, что положение дел в долине Вале не вполне обычно. Например, в сообществах на юге Франции женщины получали значительно меньше белка, чем мужчины. Люди, жившие в неолите на севере Центральной Европы, также больше заботились о мужчинах — поскольку, по мнению исследователей, именно от них зависела продовольственная безопасность общины.

Также во многих неолитических поселениях ученые отмечали неравенство потребления, не связанное с полом. Они объясняли это тем, что ведение сельского хозяйства позволило людям накапливать ресурсы (по сравнению с охотниками-собирателями). У кого-то это накопление проходило лучше, у кого-то — хуже. Первые, по понятным причинам, питались тоже лучше.

Почему среди древних земледельцев и скотоводов из альпийской долины царил коммунизм — пока не ясно. Только дальнейшие исследования погребений того периода могут показать, повторяется ли такая картина еще где-то в неолитической Европе.

#Европа #сельскохозяйственные общины #неолит

Популярное

Все
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Проблемы в организации питания в школах и детсадах связаны с частой сменяемостью поставщиков
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
Мусор можно просто не покупать
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Ушел из жизни Мурат Ауэзов
Уникальный музей боевой техники открылся в Конаеве
В Конаеве открылся летний лагерь для особенных детей
Здесь трудятся «правильные» пчелы
Экспонаты трогать разрешается!
В спорте нет границ
Когда лучше один раз увидеть...
Точки роста на карте страны
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Зверев сыграет с Алькарасом в финале
В Астане обсудили продвижение госязыка как средства межэтнического общения
Как Казахстан развивает молочное производство
Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе
ИТРовцев признали виновными в гибели шахтеров
Участок проспекта Момышулы частично закроют в связи с ремонтом в Астане
Министр культуры и информации встретилась участниками Молодежного театрального форума
Где же она, последняя инстанция?
Паводки: новый микрорайон вырос в СКО
Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 10 июня
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Ученые заявили о замедлении вращения внутреннего ядра Земли
Японские ученые объявили о прорыве в лечении БАС
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Впервые Elsevier будет издавать казахстанский научный журнал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]