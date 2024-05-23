В Семее апелляционный суд отказал предпринимателю в иске о сносе старинного здания

– Владелец земельного участка, на котором располагается спорный объект, не согласился с тем, что здание было включено в указанный список. В ходе рассмотрения установлено, что здание купеческого особняка как объект историко-культурного наследия было поставлено на первичный учет 5 мая 2021 года. Протокольным решением специальной комиссии при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан от 22 июня 2021 года данному зданию присвоен статус памятника культуры и истории. Постановлением акима области Абай в 2023 году утверж­ден список памятников истории и культуры местного значения, в который включен также данный объект, – рассказали в пресс-службе суда области Абай.

Еще в феврале этого года суд первой инстанции разрешил спор, отказав в иске об исключении купеческого особняка из списка памятников истории и культуры местного значения, отметив, что оспариваемое постановление вынесено акимом области законно, на основании решения специальной комиссии, с учетом заключения историко-культурной экспертизы. При этом указал, что процедура придания статуса памятника культуры и истории данному объекту соблюдена.

Так особняк выглядит после очередного «покушения» в апреле этого года

Дело осложнялось тем, что на руках у истца имеется решение местного исполнительного органа от 2022 года о разрешении сноса данного объекта недвижимости и акт о сносе. Причем сам акт прошел соответствующую регистрацию в уполномоченном органе. По сведениям правового кадастра, объект снесен. Однако фактически памятник истории стоит на месте.

В апелляционной коллегии, оставляя без изменения судебный акт, отметили, что ответчиком оспаривае­мое решение принято в пределах компетенции. Коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что постановление акима области Абай о включении особняка в число памятников культуры и истории соответствует установленной Законом «О культуре» цели по сохранению культурных ценностей.

– В данном случае отказ в удовлетворении иска был направлен на защиту интересов граждан, то есть общественности, а не предпринимателя, – пояснили в суде.

Сейчас здание находится в плачевном состоянии. За два с небольшим года его неоднократно пытались снести, и это несмотря на то что оно находится под охраной государства.

Судебный акт не вступил в законную силу. У истца есть право обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде. Впрочем, нет никакой гарантии, что здание уцелеет при очередном «покушении» на него. Методично его разрушающих так и не нашли...