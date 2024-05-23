В Семее апелляционный суд отказал предпринимателю в иске о сносе старинного здания
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Флора Левина
О судьбе купеческого особняка, построенного еще в 1844 году, мы писали в номере от 19 апреля в материале «Как купеческий особняк из кадастра исчез». И вот апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска предпринимателя к акиму области Абай о признании незаконным и отмене постановления о включении купеческого особняка в список памятников истории и культуры местного значения.