В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 180-летию Абая, на острове Бейбітшілік в городе Семей торжественно открылся этноаул

На территории этноаула установлено более десяти юрт, возле каждой из которых проходят театрализованные представления, отражающие казахские обычаи, традиции и национальные ценности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Посетители могут отдохнуть возле трех алтыбаканов, отведать блюда казахской кухни, побывать на различных выставках и посмотреть концертную программу.

Кроме культуры и быта казахского народа, в этноауле представлена культура и других этносов, проживающих в Казахстане. В течение десяти дней на территории этноаула с участием местных артистов будут проходить концертные программы и театрализованные представления. Будут звучать народные песни, играть кюи, исполняться национальные танцы, создавая незабываемую атмосферу праздника для каждого гостя.

Сегодня в этноауле стартовал областной фестиваль ремесленников «Асыл мұра». Лучшие мастера региона представили свои изделия широкой публике. Это мероприятие, проходящее уже в третий раз, направлено на популяризацию национального наследия и поддержку творческих инициатив. По итогам фестиваля состоится награждение победителей конкурса «Аламан құрақ-2025».

По информации организаторов, с 1 по 10 августа на территории этноаула пройдут открытые городские чемпионаты по таким национальным и современным видам спорта, как қазақ күресі, каратэ-до кекушинкай, таэквондо, стрельбе из лука, армрестлингу, шашкам, тоғызқұмалақ, подтягиванию, гиревому спорту и асық ату.