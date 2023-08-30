В Семее почтили память жертв ядерных испытаний

Общество
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Флора Левина

В областном центре состоялась традиционная «Акция мира», посвященная закрытию Семипалатинского испытательного полигона.

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Активисты Международного антиядерного движения «Невада – Семей», представители местных исполнительных органов, общественные деятели и жители города возложили цветы у монумента «Сильнее смерти» и почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний.

В рамках мероприятия была организована выставка рисунков и деревянных скульптур.

Впервые с темой Семипалатинского полигона автор деревянных скульптур Курман Аймуханбетов соприкоснулся в 1989 году. Его, скромного учителя технологии и изобразительного искусства, нашли представители гороно и попросили по маленьким черно-белым фотографиям написать два портрета Олжаса Сулейменова.

Именно в те дни имя казахского поэта и политического деятеля было на слуху: будучи депутатом Верховного Совета СССР, Олжас Сулейменов на самом высоком уровне поднял давно назревшую проблему последствий испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

Люди, облученные радиацией, уходили в мир иной в расцвете лет. В селах, расположенных на территории близ полигона, рож­дались малыши с патологиями развития. Печать уродства поразила и животный мир.

Конечно, написать портрет выдающегося человека, лидера зарождающегося антиядерного движения – большая честь и огромная ответственность. Так скромный сельский учитель взялся за кисть, масляные краски и холст и за неделю написал два портрета Олжаса Сулейменова. Один из них педагогическая общественность преподнесла в качестве подарка самому поэту.

С тех самых пор тема Семипалатинского полигона и его пагубных последствий стала одной из основных в творчестве Курмана Аймуханбетова. Работая с природным материалом – ветками и корнями деревьев, он находит в них образы, олицетворяющие боль и ужас перенесенных страданий. Особенно близкой ему стала тема детей, ставших жертвами полигона. Видимо, здесь сказалась и личная трагедия художника. В результате пожара он с супругой потерял сразу троих своих детей.

– В то время я постоянно думал о детях. Горе съедало меня изнутри, я не мог дышать, не мог жить. Но постепенно боль стала тише. И примерно через год после трагедии я стал делать наброски будущих скульптур. Дети, полигон, ядерные испытания – все переплелось здесь и вылилось в первые работы, – рассказывает Курман Аймуханбетов.

За годы, что молчит Семипалатинский полигон, скульптор создал три десятка деревянных произведений искусства, некоторые из них имеют особенность: их можно рассматривать с двух сторон, каждая из которых раскры­вает образ в разных ракурсах. Если с одной стороны мы видим очертания молодого человека и девушки, то с обратной стороны это уже женская нога, подверженная мутации.

Огромную роль в его творчестве играет образ Матери. Из цельного куска дерева он вырезал образ Матери-Земли: скромную казашку в платке с усталыми, полными горя и прощения глазами. Животные, созданные руками скульптора, словно упрек людям: это вы в ответе за то, какими мы стали.

32 года назад Семипалатинский испытательный полигон замолчал навсегда. Казахстан стал первой и единственной страной на земном шаре, отказавшейся от ядерного оружия.

#Семей #память #ядерные испытание #Акция мира

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