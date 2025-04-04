Фото: пресс-служба акима области Абай

Предприниматели намерены реализовать масштабный инвестиционный проект в Жанасемейском районе мощностью 35 тонн мяса и мясопродуктов в смену. Стоимость проекта мясокомбината, оснащенного современной австралийской технологией, составит 8,4 млрд тенге. При реализации проекта будут обеспечены постоянной работой 250 человек.

Мощность комбината позволяет забивать 200 голов крупного рогатого скота и 1400 голов мелкого рогатого скота в смену. Ежегодно планируется производить и экспортировать зарубеж 12600 тонн готовой продукции.

В рамках проекта предусматривается создание откормочных площадок на 50 тыс. голов овец, 200 голов лошадей и 200 голов КРС. Глава региона отметил важность такого масштабного инвестиционного проекта для региона.

– В области Абай развивается сельское хозяйство, в том числе животноводство. Аграрный потенциал региона огромен. В регионе много крестьянских хозяйств, занимающихся разведением скота. Если в Семее будет построен крупный мясокомбинат, то это даст толчок отрасли животноводства области. Со своей стороны мы готовы оказать соответствующую поддержку. Также увеличим количество откормочных площадок в районах для обеспечения предприятия скотом. Это будет выгодно как крестьянам, так и мясокомбинату, - сказал аким области на встрече.

Учредители ТОО «Eurasia Agro Semey» на встрече братья Сайлау и Ерлан Мукашевы выразили готовность начать строительство. Глава региона договорился о проведении в мае мероприятия по закладке фундамента нового предприятия.