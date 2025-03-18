В Сенате обсудили доминирующее положение отечественных авиакомпаний

Сенат,Гражданская авиация
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Венера Баталова
корреспондент

Встреча депутатов Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству с представителями госорганов, авиакомпаний и аэропортов состоялась в рамках подготовки к заседанию по вопросам развития гражданской авиации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основное внимание было уделено вопросам конкурентной среды на рынке авиаперевозок, антимонопольному регулированию и защите прав потребителей.

В ходе обсуждения были рассмотрены ключевые меры, направленные на повышение конкуренции в сфере авиаперевозок. В частности, была отмечена завершенная в 2023 году проверка в отношении Air Astana, по итогам которой компания привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим положением. Также в 2024 году авиакомпания исключила топливный сбор, что позволило снизить цены на билеты до 15%.

Отдельное внимание уделено вопросам регулирования аэропортовых услуг. В частности, обсуждалось антимонопольное предостережение в адрес столичного международного аэропорта в связи с планируемым повышением стоимости парковки. Также затронуты вопросы конкуренции при отборе поставщиков услуг в аэропорту Алматы.

Обсудили эксперты и итоги мониторинга цен на авиаперевозки, проведенного в декабре 2024 года. По его результатам в отношении авиакомпаний Fly Arystan и SCAT инициировано расследование по признакам монопольно высоких цен. Ожидается, что по его итогам будут приняты соответствующие меры.

В завершение встречи участники подчеркнули важность эффективного взаимодействия государственных органов, авиаперевозчиков и аэропортов для обеспечения справедливых цен, доступности авиаперевозок и повышения качества услуг для пассажиров.

Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana.

 

#Сенат #Air Astana #SCAT #Fly Arystan

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