В Сенате поздравили Халық қаһарманы Мухтара Алтынбаева с 80-летним юбилеем

Сенат
49

Торжественное мероприятие к 80-летию члена Совета сенаторов, Халық Қаһарманы, генерала армии Мухтара Алтынбаева состоялось в Сенате

Фото: пресс-служба Сената

За выдающиеся заслуги перед страной от имени Президента Касым-Жомарта Токаева юбиляру была вручена Почетная грамота Президента Республики Казахстан. В торжественной обстановке ее вручил спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Почетная грамота Президента Республики Казахстан вручается Халық қаһарманы, председателю Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил», генералу армии Алтынбаеву Мухтару Капашевичу за многолетний самоотверженный труд по формированию Вооруженных сил Казахстана, укреплению обороны и безопасности страны и активную общественную деятельность в военно-патриотическом воспитании молодежи», – отмечается в грамоте.

Маулен Ашимбаев в своем выступлении отметил, что казахстанцы высоко ценят и уважают Мухтара Алтынбаева, как видного государственного деятеля, генерала армии, который заложил основы современной оборонной системы Казахстана. Он подчеркнул, что под руководством Мухтара Капашевича была проведена большая работа по модернизации Вооруженных сил, налаживанию международного военного сотрудничества и формированию профессиональной армии, а его трудовой путь, вместе с тем, неразрывно связан и с институтом парламентаризма.

«Вклад Мухтара Капашевича в развитие страны не ограничивается исключительно военной деятельностью. Будучи депутатом Сената, он принимал активное участие в принятии законов, направленных на укрепление государственности и развитие общества. Сегодня Мухтар Алтынбаев возглавляет объединение ветеранов Вооруженных Сил и оказывает поддержку гражданам, посвятившим свою жизнь защите страны. Кроме того, стоит отметить его активность в качестве члена Совета сенаторов», – сказал Маулен Ашимбаев и пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия.

Поздравили в этот день Мухтара Алтынбаева и его коллеги – члены Совета сенаторов, заслуженные деятели Республики Казахстан, сослуживцы и боевые товарищи.

 

#Сенат #поздравление #Мухтар Алтынбаев

