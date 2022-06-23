В Сенате приняли закон по развитию волонтёрской деятельности

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Палаты, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов.

Принятый сенаторами в ходе заседания Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов» был инициирован по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Документ направлен на совершенствование нормативно-правовой базы, используемой на рынке стрессовых активов и создание условий для роста данной отрасли.

«Закон принят по инициативе Главы государства. Новые нормы направлены на совершенствование правовых механизмов на рынке стрессовых активов, а также на создание условий для дальнейшего развития этой сферы. В том числе через обеспечение доступности рынка стрессовых активов для инвесторов. Новые требования обеспечивают открытость и прозрачность процедур в этой сфере. Мы надеемся, что этот закон даст возможность привлечь проблемные активы в экономический оборот и тем самым окажет положительное влияние на улучшение бизнес-среды», - сказал Председатель Сената Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы в двух чтениях также рассмотрели и приняли законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Сенаторы также проголосовали за принятие законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия». Документ предусматривает совершенствование сферы кадрового обеспечения, прохождения военной службы и социального обеспечения, а также направлен на повышение правового статуса и защищенности полицейских.

В числе рассмотренных и принятых в ходе заседания законов есть и документ, касающийся дальнейшего развития волонтёрской деятельности –«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтёрской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения». Председатель Палаты Маулен Ашимбаев отметил, что документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.

«Принятый закон направлен на стимулирование граждан к участию в благотворительной и волонтёрской деятельности на системной основе. Кроме того, формирует благоприятную правовую среду для развития культуры волонтёрства и благотворительности, как социально-полезной деятельности. Закон содержит положения по повышению прозрачности процесса грантового финансирования, усиления потенциала неправительственных организаций и их устойчивого развития. Также в нем содержатся правовые решения по обеспечению доступности медицинских услуг и лекарственных препаратов для граждан. Надеемся, что этот Закон окажет положительное влияние на развитие благотворительности и волонтёрства в стране», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Также в ходе заседания Палаты сенатор Нариман Турегалиев был избран Председателем постоянного Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке. Напомним, что раннее занимавший эту должность Бейбит Исабаев Указом Президента страны был назначен акимом области Жетісу, в связи с чем, постановлением Центральной избирательной комиссии Казахстана полномочия сенатора были прекращены. Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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