Налаженную цепочку купли-продажи казахстанского металла удлиняет армия посредников-перекупщиков

ТОО «Азиякотломаш» из Щучинска – известный в Казахстане завод по серийному выпуску паровых и водогрейных котлов. У предприятия, пережившего за время своего существования не одну реорганизацию, обширный бэкграунд. История его становления начинается с прошлого века, когда в 1971 году приказом Минсельстроя КазССР был соз­дан Щучинский ремонтно-механический завод.

фото из архива завода

С 1982 года завод переподчинили Министерству тяжелого машиностроения СССР и включили в состав НПО «Бийск­энергомаш». С того времени здесь приступили к выпуску паровых котлов для всего Советского Союза.

В то время производительность Щучинского завода была такова: в сутки выпускался один паровой котел, весивший около 12 тонн. Такие агрегаты предназначались в основном для крупных котельных.

В 1998 году предприятие стало частным ТОО «Щучинский котельно-механический завод», перейдя под руководство ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж». В 2018-м после новой реорганизации на базе производства возникло ТОО «Азиякотломаш».

Сегодня товарная линейка предприятия насчитывает свыше 120 видов стальных котлов разной мощности. Завод выпус­кает котлы водогрейные до 50 Мвт, паровые – до 25 тонн пара в час с давлением до 24 атмосфер. Работают они на любом виде топ­лива – жидком, угле, газе. Среди заказчиков – школы, различные государственные учреждения, районные котельные и другие.

К примеру, на шести котельных Щучинска установлены котлы местного завода. Часть котлов, действующих на РК-2 Кокшетау, также произведена здесь. Специалисты завода не только монтируют их, но и перио­дически участвуют в ремонте. А еще щучинские котельщики производят блочно-модульные котельные, котельно-вспомогательное оборудование, предизолированные трубы для тепловых магистралей.

В цехах завода трудятся 143 человека. Средняя их зарплата по итогам прошлого года составила 220 тыс. тенге.

Как и на многих промышленных предприятиях, здесь в настоящее время испытывают дефицит квалифицированных кад­ров. Более всего заводу нужны сварщики, не хватает также инженеров и конструкторов. Причины недостатка профессионалов разные, но в качестве основного называется снизившийся интерес молодых людей к техническим специальностям.

Работодатели готовы помогать молодежи в профессиональном обучении.

– В Казахстане сегодня практически не готовят инженеров-конструкторов. Да и молодежь, как известно, неохотно в последние годы поступает на эти специальности. Поэтому мы работаем со студентами, сами их всему обу­чаем: и теоретические знания даем, и практические навыки подтягиваем, – рассказал замес­титель директора завода Аскар Нурмаганбетов.

Безусловно, большим подспорьем для предприятия является дуальная форма обучения студентов. Товарищество охотно заключает договоры с учебными заведениями. В частности, работает в этом направлении с университетами и колледжами.

Специализируясь на производстве котлов, предприятию хотелось бы ориентироваться на местные материалы, используя для своих изделий комплектующие, изготовленные в республике. Но в Казахстане не производят бесшовные котловые трубы, и эту продукцию завод импортирует из России.

По словам Аскара Нурмаганбетова, сегодня их основной конкурент на рынке – российские производители. И здесь они не в выигрыше. Так как те самые бесшовные трубы в соседней стране и производятся, то себестоимость конечной продукции ТОО «Азиякотломаш» из-за транспортных расходов оказывается выше.

К тому же, как выяснилось, приобретать продукцию казахстанцам приходится не на самом заводе-производителе, а у тамошних оптовиков.

Конечно, Казахстану, где есть свой металл и где на севере, если перефразировать известное стихотворение, «семь месяцев зима, остальное – лето», не помешало бы собственное производство столь нужного бесшовного трубопроката. Однако, увы, для этого понадобятся весьма серьезные капиталовложения.

Зато листовой металл свой, отечественный. Привозят его щучинцы из Темиртау. Но и здесь не все гладко. Честно говоря, откровением стал тот факт, что приобретает его один крупный отечественный производитель – ТОО «Азиякотломаш» у другого – ТОО «Mital Steel Kazakhstan» на общих условиях, то есть наравне со всеми другими коммерческими организациями, в том числе и посредниками-перекупщиками.

На протяжении последних шес­ти лет администрация Щучинского котельного завода, пытаясь довести до отраслевого министерства насущную проблему, пишет письма, убеждает, что поставки казахстанского металла для паровых котлов, закупаемых затем для нужд государственных учреждений, должны быть прямыми, без посредников. Но пока их обращения, к сожалению, не услышаны, и приобретать металлопродукцию напрямую у Темиртауского завода могут только те, кто берет металл вагонами.

Поскольку щучинским котлостроителям такие объемы не нужны, они вынуждены обращаться к перекупщикам. В итоге, как отметил собеседник, между темиртауским и щучинским ТОО стоят целые три оптовые фирмы, зарабатывающие на перепродаже металла.

Можно только представить, в какую сумму выливаются заводу, работающему на общий «бюджетный котел», расходы по производству столь необходимой стране продукции – паровых и водогрейных котлоагрегатов. И самое главное, во что приобретение обходится конечному покупателю – госучреждениям, а значит, бюджету.

И это при том, что еще одной болевой точкой щучинских машиностроителей, по словам собеседника, является тот факт, что у них нет преимуществ по сравнению с зарубежными поставщиками котельного оборудования.