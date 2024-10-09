В Шымкенте родился малыш весом более 6 килограммов
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Он появился на свет естественным путем
Малыш весом более шести килограммов родился в Шымкенте, передает Kazpravda.kz
По словам медиков, мать и ребенок находятся в хорошем состоянии, жалоб на здоровье нет.
«Жительница города Альмира Жандарбекова пришла в родильное отделение Шымкентской городской больницы No2. Врачи взяли женщину под контроль. 4 октября в 13:50 родился малыш весом 6 кг 500 грамм и ростом 63 см», – рассказали в больнице.
Это шестая беременность Альмиры Жандарбековой. Малыша назвали Тауекелем.