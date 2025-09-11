В Шымкенте уничтожили более 10 тонн контрафактного подсолнечного масла

Закон и Порядок
30
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

По решению суда вся изъятая продукция была конфискована и уничтожена

Фото предоставлено городским управлением юстиции

В городе Шымкент выявили крупную партию контрафактного подсолнечного масла, реализуемого под видом продукции известного бренда «Маслозавод №1», сообщает Kazpravda.kz

В ходе операции изъято более 10 тонн фальсифицированной продукции на сумму свыше 7 миллионов тенге.

По решению суда она была конфискована и уничтожена. Контрафакт был раздавлен под тяжестью экскаватора на одной из специальных площадок.

Как отметил начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции г. Шымкента Мухтар Абдезов, отличить подделку можно по нескольким признакам: этикетка легко отклеивается, на крышке отсутствует фирменная надпись, а срок годности указан не в том месте  — на крышке, вместо горловины или корпуса бутылки, как это предусмотрено для оригинальной продукции.

Установить происхождение содержимого бутылок не представляется возможным, однако специалисты предполагают, что внутри находится масло низкого качества, небезопасное для употребления.

По словам Мухтара Абдезова, продукты питания, детские игрушки и одежда входят в число наиболее часто подделываемых товаров, особенно если они выпускаются под известными брендами. При этом контрафактная продукция нередко ввозится из других регионов, но зафиксированы и случаи её изготовления непосредственно на территории области.

За восемь месяцев текущего года департаментом юстиции города возбуждено 23 административных дела по фактам нарушения прав интеллектуальной собственности. В результате наложенные штрафы превысили 3 миллиона тенге. Всего из незаконного оборота было изъято более 36 тысяч единиц контрафактной продукции общей стоимостью около 20 миллионов тенге.

 

#Шымкент #масло

