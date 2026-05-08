Полицейских наградили медалями за спасение людей при взрыве газа в Шахтинске

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Во время торжественной церемонии был зачитан указ Президента РК

Фото: пресс-служба МВД РК

Пятеро сотрудников полиции, проявивших мужество и самоотверженность при спасении жителей во время взрыва газового баллона в Шахтинске, Указом Президента РК удостоены государственной награды  медали «Ерлігі үшін», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Сотрудников, проходящих лечение в городской больнице после полученных травм, посетил начальник департамента по работе с личным составом МВД РК Олжас Мырзабеков, прибывший в Карагандинскую область по поручению министра внутренних дел. Вместе с начальником департамента полиции Карагандинской области Негметом Исмагуловым он встретился с полицейскими, пострадавшими при исполнении служебного долга.

В ходе встречи представитель МВД отметил, что действия сотрудников стали примером истинного мужества, преданности присяге и высокой ответственности перед гражданами.

«Ваши решительные и самоотверженные действия в чрезвычайной ситуации, готовность рисковать собственной жизнью ради спасения людей получили высокую оценку Главы государства. Вы проявили настоящий профессионализм и силу духа. Такие поступки навсегда остаются в памяти и служат примером для молодых сотрудников. Уверен, после восстановления вы вновь вернетесь в строй и продолжите достойно служить обществу и государству», — подчеркнул Олжас Мырзабеков.

Во время торжественной церемонии был зачитан указ Президента РК, после чего медали «Ерлігі үшін» были вручены Руслану Тазиеву, Асхату Бердибекову, Нургельды Кулжабекову, Ерназу Ускенбаю и Дулату Ситахметову.

Полицейские поблагодарили Главу государства и руководство МВД за высокую оценку их службы.

«В тот момент мы думали только об одном — успеть спасти людей. Никто не задумывался о риске или опасности для собственной жизни. Это наш профессиональный и человеческий долг. Для меня эта награда — не только большая честь, но и огромная ответственность. И в дальнейшем я готов честно служить народу и своей стране», — отметил инспектор взвода патрульной полиции Ерназ Ускенбай.

По словам Дулата Ситахметова, госнаграда стала для него дополнительным стимулом к дальнейшей службе.

«Оказанное доверие и поддержка придают силы и мотивируют с еще большей ответственностью выполнять служебный долг. Для каждого сотрудника полиции большая честь — оправдывать доверие граждан», — сказал он.

Напомним, 23 марта в одной из квартир многоэтажного дома в Шахтинске произошел взрыв газового баллона, после которого начался пожар. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно эвакуировали жильцов и, спасая людей, получили травмы. 

