Покупка iPhone, или новая схема мошенничества

Закон и Порядок
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП.

По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают поддельные уведомления о покупке устройства iPhone с использованием платежной системы PayPal. Подобные письма выглядят максимально достоверно, поскольку злоумышленники используют адрес appleid@id.apple.com и подменяют содержание сообщений.

В тексте письма пользователю сообщается о якобы совершенной покупке устройства iPhone и предлагается отменить транзакцию. Для этого рекомендуется связаться со «службой поддержки» по указанному номеру телефона. Во время звонка мошенники убеждают пользователя, что его учетная запись Apple ID была взломана и под предлогом защиты аккаунта предлагают установить программное обеспечение для удаленного доступа к устройству.

В Генпрокуратуре рекомендуют соблюдать базовые меры цифровой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить по номерам из писем; проверять информацию о покупках только через официальные сервисы; не устанавливать сторонние программы; использовать двухфакторную аутентификацию.

При получении подобных уведомлений следует незамедлительно обратиться в официальную службу поддержки, а также сообщить в правоохранительные органы. Будьте бдительны: не доверяйте любым неожиданным уведомлениям.  

