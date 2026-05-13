Пьяных авиапассажиров арестовали в Астане и Шымкенте

Сотрудниками управления полиции на транспорте в аэропорту Астаны пресечены факты нарушения общественного порядка на борту воздушных судов и в зоне посадки пассажиров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Так, по прилету рейса сообщением "Алматы – Астана" транспортной полиции был передан деструктивный пассажир. 37-летний житель столицы во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно пересаживался на другие места, нарушал правила и игнорировал законные требования экипажа воздушного судна.

Правонарушитель доставлен в дежурную часть и привлечен к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне. Решением суда мужчина арестован на 3 суток.

Аналогичный инцидент произошел во время посадки рейса "Астана – Шымкент". 35-летний житель Шымкента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании.

Мужчина привлечен к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. По решению суда ему назначен арест сроком на 5 суток.

ДП на транспорте напоминает, что безопасность полетов и защита граждан от агрессивного поведения являются абсолютным приоритетом. Любые попытки нарушения общественного порядка на объектах транспорта будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством.