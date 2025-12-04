собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента огласил приговор 17-летнему обвиняемому по делу о жестоком убийстве 26-летней Дианы Онгарбаевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал несовершеннолетнего виновным в убийстве и краже, назначив 7 лет и 6 месяцев лишения свободы — максимальный срок, возможный для несовершеннолетнего по данной статье. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Следствие предъявляло обвинения по трем статьям: убийство, осквернение трупа и кража. Однако эпизод об осквернении признан недоказанным. Вину подростка подтвердили показания свидетелей, участников процесса и результаты экспертиз.

По данным дела, молодой человек разместил объявление о поиске уборщицы квартиры. Диана Онгарбаева откликнулась, выполнила работу и потребовала оплату, после чего подросток напал на нее с ножом, похитил ее телефон и выбросил тело возле мусорного контейнера.

Суд также обязал его выплатить 10 млн тенге компенсации семье погибшей.

Родные 26-летней Дианы, у которой остались две малолетние дочери, не согласны с приговором и намерены подать апелляцию. Приговор пока не вступил в законную силу.