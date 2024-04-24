В СКО провожали «300 спартанцев»

Сегодня на центральной площади села Бескөл Кызылжарского района состоялась церемония убытия военнослужащих войсковой части 68665, которые прибыли из других регионов и были задействованы в противопаводковых мерах.

Фото: акимат СКО

Выразить благодарность вооеннослужащим приехал аким СКО Гауез Нурмухамбетов. В своем выступлении он отметил, что с первых дней чрезвычайной ситуации вместе с народом военнослужащие приложили все силы в борьбе с водной стихией, своими руками откачивали талую воду, прокладывали траншеи, заготавливали мешки с инертным материалом и укрепляли дамбы.

«Благодаря общим усилиям нам удалось сохранить жизни и снизить ущерб от стихийного бедствия. Не зря народ вас прозвал «300 спартанцев», как символ патриотизма, мужества, дисциплины и преданности своей родине. Хотел бы отметить, что среди трехсот военнослужащих есть 51 солдат, у которых срок службы завершился еще неделю назад. Но они остались, чтобы помочь нам справиться со стихией. Низкий поклон вашим родителям, что сумели воспитать настоящих мужчин, граждан нашей страны», - отметил глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Аким СКО вручил солдатам благодарственные письма. Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что в дальнейшем предстоит большой объем работы. Это - восстановление инфраструктуры, дамб, мостов, дорог, очистка территорий. Сегодня на замену прибывает военнослужащие из города Үшарал. Алматинской области.

От имени военнослужаших выступил солдат военской части 68665 Нурдаулет Абдирахымбай и поблагодарил всех североказахстанцев за радужный прием, заботу и поддержку.

«Когда мы едины, нет никаких преград, которые бы мы не преодолели», - сказал Нурдаулет Абдирахымбай.

Председатель совета ветеранов СКО Е.Елеусизов и руководитель филиала комитета солдатских матерей Ф.Баубекова выразили огромную благодарность за самоотверженный труд и верность присяге молодым солдатам.

В конце церемонии солдаты прошли торжественным маршем, жители устроили живой коридор и благодарили молодых бойцов за помощь и поддержку в трудный период.

Отметим, что в СКО на борьбу с паводком было вовлечено более 600 военнослужащих из сводных отрядов воинских частей Астаны и Караганды. Военные были обеспечены всем необходимым, включая предметы быта и гигиены.