Надзорным органом выявлены грубейшие нарушения «Правил осуществления функций государства по опеке и попечительству», выразившиеся в бесконтрольности за сохранностью имущества детей, оставшихся без попечения родителей, со стороны уполномоченных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в Центре поддержки детей Айыртауского района воспитываются шестеро несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, у которых имеется доля в жилом доме, расположенном в селе Лобаново. Несмотря на установленные требования Правил, уполномоченным органом меры по управлению и контролю за имуществом на протяжении длительного времени не принимались. Из-за указанных бездействий, в жилище заселился посторонний человек и с августа 2024 года проживал без каких-либо законных оснований.

В Мамлютском районе в нарушение требований Закона «О жилищных отношениях» проживали иные лица в двух коммунальных квартирах, предназначенных для детей-сирот.

В другом случае, у воспитанницы Центра поддержки детей Акжарского района после смерти отца осталась земельная доля в уставном капитале одного из сельхозпредприятий региона. В соответствии с учредительными документами на банковский счет несовершеннолетней ежегодно поступала социальная помощь (паевые дивиденды). Однако ввиду отсутствия контроля уполномоченного органа, положенные выплаты в 2024 году на банковский счет ребенка-сироты не направлены.

Принятыми мерами надзора, нарушенные права детей-сирот и оставшихся без попечения родителей восстановлены путем освобождения жилья от посторонних и выплаты социальной помощи.