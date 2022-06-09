В Смирново – новоселье

Новый спортивный комплекс заработал в селе Смирново – райцентре Аккайынского района Северо-Казахстанской области. Это уже шестой по счету спортивный комплекс, построенный в регионе за последние годы. Строятся еще 4 физкультурно-оздоровительных комплекса. Открытие новых спортивных объектов позволяет развивать детский и юношеский спорт.

Между тем домашний стадион футбольной команды «Кызылжар СК» в Петропавловске будут реконструировать в соответствии со стандартами УЕФА.

В прошлогоднем чемпио­нате Казахстана «Кызылжар СК» занял 4-е место и завоевал путевку в Лигу Конференций УЕФА. Но домашнего матча у команды пока не будет, поскольку стадион не соответствует европейским стандартам. В нынешнем году отремонтировать его не успеют, хотя необходимые средства уже заложены.