В спектакле «Чтобы помнили» участвовали молодые артисты из разных стран

Культура,Театр
49
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Постановка подготовлена в рамках проекта «Летняя театральная школа для молодых русскоязычных театров стран СНГ». В этом году она прошла на базе Санкт-Петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом» в четвертый раз.

фото Данилы Нерознак

Проект направлен на популяризацию русского языка, русской теат­ральной школы, литературы и истории, а также повышение квалификации в дисциплинах исполнительского мастерства. В течение двух недель 28 молодых артистов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана прошли курс теоретических и практических дисциплин у ведущих театральных педагогов северной столицы России.

– Этой весной наш театр вступил в Ассоциацию русских театров зарубежья, под эгидой которой проходят всевозможные фестивали и обучающие проекты, – рассказывает актер и режиссер Уральского драматического театра им. А. Н. Островского Руслан Джумахметов. – Когда подал заявку, группа была уже сформирована. Но по чудесному стечению обстоятельств мне удалось поучаствовать в ней. Вместе со мной повышали свою квалификацию коллеги из Петропавловска и Караганды, артисты Алматинского и Темиртауского ТЮЗов.

Занятия по вокалу вела музыкальный руководитель театра-фестиваля­ «Балтийский дом» Светлана Митрофанова. Сценическую речь преподавала актриса Ирина Муртазаева, а сценическое движение – хореограф Ксения Парфенова. Итогом мастер-классов и выпускным экзаменом школы стал музыкально-­поэтический спектакль «Чтобы помнили» в постановке заслуженного артиста России Александра Исакова.

– Это музыкально-драматическая композиция по стихам и песням о войне, по нашим воспоминаниям о тех, кому выпало пройти этот нелегкий путь до Победы, – говорит Руслан Джумахметов. – Каждый из нас рассказывал о наших близких, участниках войны, я – о своем дедушке Макариме Угалиевиче Джумахметове. В 19 лет в декабре 1941 года он ушел на фронт. Его направили в 101-ю отдельную стрелковую бригаду, где он был назначен командиром отделения. В декабре 1942 года под Ржевом он был тяжело ранен в голову и руку, почти год провел в госпиталях. В сентябре 1943 года уволен в запас. Домой вернулся инвалидом, но не замкнулся в себе. Устроился на работу, женился, вырастил шестерых детей, стал уважаемым человеком, а для нас, его внуков, всегда был и остается примером жизнелюбия, мужества и силы духа.

#театр #фестиваль #Санкт-Петербург #Балтийский дом

Популярное

Все
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
«Тұмар» называет победителей
Казахстан и Монголия нацелены на укрепление взаимодействия
Вода придет на поля
Пример служения Отечеству
Награда за профессионализм
Елена Брусиловская: Мы работаем для людей
Газета как традиция
Родители – главная ролевая модель для ребенка
Законодательная поддержка реформ
Информационное крыло Ассамблеи народа Казахстана
Задача – наращивать показатели
Правовое равенство и справедливость
Вызовы современности: милитаризация и ядерная безопасность
Обеспечить контрольную функцию на территории
Высадить легко, да вырастить непросто
Незаконно ловили судака
Распоряжение
В спектакле «Чтобы помнили» участвовали молодые артисты из разных стран
Они – источник вдохновения!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Видеть в повседневном вечное
Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
Королеву красоты выберут ночью и под землей
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Верона на сцене Астаны: премьеру оперы с шекспировскими стр…
Мария Мудряк выступит с гастролями в Китае
Растет достойная смена
На сцене «Астана Опера» – балет-феерия «Спящая красавица»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]