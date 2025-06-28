Постановка подготовлена в рамках проекта «Летняя театральная школа для молодых русскоязычных театров стран СНГ». В этом году она прошла на базе Санкт-Петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом» в четвертый раз.

фото Данилы Нерознак

Проект направлен на популяризацию русского языка, русской теат­ральной школы, литературы и истории, а также повышение квалификации в дисциплинах исполнительского мастерства. В течение двух недель 28 молодых артистов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана прошли курс теоретических и практических дисциплин у ведущих театральных педагогов северной столицы России.

– Этой весной наш театр вступил в Ассоциацию русских театров зарубежья, под эгидой которой проходят всевозможные фестивали и обучающие проекты, – рассказывает актер и режиссер Уральского драматического театра им. А. Н. Островского Руслан Джумахметов. – Когда подал заявку, группа была уже сформирована. Но по чудесному стечению обстоятельств мне удалось поучаствовать в ней. Вместе со мной повышали свою квалификацию коллеги из Петропавловска и Караганды, артисты Алматинского и Темиртауского ТЮЗов.

Занятия по вокалу вела музыкальный руководитель театра-фестиваля­ «Балтийский дом» Светлана Митрофанова. Сценическую речь преподавала актриса Ирина Муртазаева, а сценическое движение – хореограф Ксения Парфенова. Итогом мастер-классов и выпускным экзаменом школы стал музыкально-­поэтический спектакль «Чтобы помнили» в постановке заслуженного артиста России Александра Исакова.

– Это музыкально-драматическая композиция по стихам и песням о войне, по нашим воспоминаниям о тех, кому выпало пройти этот нелегкий путь до Победы, – говорит Руслан Джумахметов. – Каждый из нас рассказывал о наших близких, участниках войны, я – о своем дедушке Макариме Угалиевиче Джумахметове. В 19 лет в декабре 1941 года он ушел на фронт. Его направили в 101-ю отдельную стрелковую бригаду, где он был назначен командиром отделения. В декабре 1942 года под Ржевом он был тяжело ранен в голову и руку, почти год провел в госпиталях. В сентябре 1943 года уволен в запас. Домой вернулся инвалидом, но не замкнулся в себе. Устроился на работу, женился, вырастил шестерых детей, стал уважаемым человеком, а для нас, его внуков, всегда был и остается примером жизнелюбия, мужества и силы духа.