В спорткомплексе есть все

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В поселке Шульбинск района Жаңасемей состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса, построенного на базе воздухоопорного сооружения.

фото пресс-службы акима области Абай

Проект реализован единым оператором благотворительности Samruk-Kazyna Trust в рамках корпоративной социальной ответственности фонда.

Спорткомплекс общей площадью 1 600 кв. м включает поле для мини-футбола, зрительскую трибуну, волейбольную и баскетбольную площадки, теннисный корт, двухполосную беговую дорожку и боксерский ринг. Также объект обеспечен всем необходимым спортивным инвентарем.

– Для достижения экономичес­ких и социальных вершин нашему региону крайне важно быть здоровым. Президент страны на встрече с олимпийскими чемпио­нами подчеркнул, что развитие олимпийских видов спорта в каждом регионе стало одной из основных задач. Приятно видеть, что жители нашего региона могут заниматься популярными видами спорта и вести здоровый образ жизни. В будущем этот комплекс останется ведущей частью инфраструктуры региона, – отметил в ходе торжественной церемонии открытия первый заместитель акима области Абай Жасулан Сарсебаев.

По информации пресс-службы акима области Абай, в регионе функционирует более 500 спортивных объектов, в прошлом году открыто 10 новых объектов, еще пять находятся на стадии завершения.

#дети #область Абай #спорткомплекс

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