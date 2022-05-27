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В столице чествовали казахстанских миротворцев

В Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил открылась выставка, посвященная миротворческой миссии "Казбата" в Ираке в 2003-2008 годах. На ее открытие были приглашены бывшие и действующие военнослужащие, в разные годы принимавшие участие в миротворческой деятельности.

Мероприятие организовано накануне Международного дня миротворцев ООН, который отмечается во всем мире 29 мая. Этот день определен Организацией Объединенных Наций как дань памяти погибшим и знак уважения к участникам операций ООН по поддержанию мира.

В 2000 году Указом Президента страны был создан казахстанский миротворческий батальон. А в 2003-м после интенсивной подготовки военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой операции в Ираке.

Всего с 2003 по 2008 годы в миссии приняло участие более 270 военнослужащих.

За пять лет участия в операции состоялось десять ротаций личного состава.

В Ираке казахстанские специалисты уничтожили более 4,5 млн различных боеприпасов — мин, ракет и снарядов, очистили более 6700 кубических метров воды.

Казахстанские военные врачи постоянно привлекались для работы в медицинской группе американской базы «Дельта», где ими оказывалась медицинская помощь местному населению, в основном пострадавшему от террористических атак.

На выставке, организованной Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил, представлены личные вещи, архивные фотографии воинов, принимавших участие в миротворческой миссии "Казбата" в Ираке.

В открытии экспозиции приняли участие заместитель начальника Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор запаса Мукан Дюсекеев, ветеран Вооруженных сил генерал-майор запаса Муслим Даиров, родные и близкие капитана Кайрата Кудабаева – героически погибшего казахстанского военнослужащего во время миссии при исполнении служебного долга.

- Наша семья благодарна руководству Министерства обороны за оказываемую поддержку. Сослуживцы Кайрата поздравляют маму со всеми праздниками, помогают супруге Асем, которая сейчас служит в Вооруженных силах, - сказал Сайран Кудабаев, брат погибшего офицера.

Военнослужащие принимавшие участие в миротворческой операции «Свобода Ираку» награждены памятными знаками «30 лет Вооруженным силам Республики Казахстан», грамотами и юбилейными медалями.

Творческий коллектив Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил выступил для гостей мероприятия с концертной программой.

 

 

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