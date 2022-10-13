В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), давно анонсированный и ожидаемый, проходит в Астане сегодня – 13 октября. Казахстан проводит это масштабное мероприятие на правах действующего государства-председателя в структуре.

Как отмечают в Министерстве иностранных дел РК, VI саммит СВМДА – оно из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только для Казах­стана, но и континента в целом в постпандемийный период. Это также главное мероприятие казахстанского председательства, на котором в том числе будет подведен итог двухлетней работы нашей страны на этом посту.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии на сегодняшний день объединяет 27 государств-членов – это Азербайджан, Афганистан, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Монголия, Таиланд, Республика Корея, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Ирак, Бахрейн, Камбоджа, Бангладеш, Катар, Шри-Ланка. Есть также страны-наблюдатели и организации-наблюдатели, в числе которых – Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Лига Арабских государств.

На саммит в Астане приглашены первые руководители государств-членов, стран и организаций наблюдателей, организаций-партнеров, а также гости председательства. В общей сложности предполагается участие около 50 делегаций, в том числе 11 из них будут возглавлять первые лица государств.

Так, на VI саммите СВМДА ожидаются президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, а также Беларуси (страна-наблюдатель в Совещании). Главы Катара и Турции приехали в числе первых – с государственными визитами. Другие лидеры стали прибывать в Астану уже вчера вечером: Премьер-министр РК Алихан Смаилов встречал в аэропорту президентов Азербайджана – Ильхама Алиева, Кыргызстана – Садыра Жапарова, Узбекистана – Шавката Мирзиёева, Беларуси – Александра Лукашенко, Таджикистана – Эмомали Рахмона. Заместитель Председателя КНР Ван Цишань, возглавляющий на саммите китайскую делегацию, также прибыл вчера.

Создание СВМДА – одна из самых значимых и самых первых международных инициатив Казахстана после обретения независимости. С предложением созвать такое Совещание Первый Президент Нурсултан Назарбаев выступил с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году.

Эта идея была вдохновлена стремлением создать эффективную и приемлемую для всех структуру по обеспечению мира и безопасности в Азии через укреп­ление сотрудничества и доверия, выработку общих многосторонних подходов в этих вопросах.

В этом году инициативе созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии исполнилось 30 лет. За прошедшее время СВМДА реализовалось как многосторонний механизм для укрепления стабильности и процветания на Азиатском континенте. Вместе с тем стратегической задачей Казахстана на посту председателя стала работа, направленная на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию по вопросам безопасности, развития, миротворчества.

Выступая на Общих дебатах 77-й сессии ГА ООН, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что эта трансформация произойдет на саммите в Астане.

14 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) – еще одно мероприятие на высшем уровне, которое проводит Казахстан в рамках своего председательства в соответствующей многосторонней структуре в 2022 году.

Саммиты СНГ – мероприятие ежегодное, на них традиционно обсуждаются и решаются ключевые вопросы деятельности организации. Однако с начала пандемии очные встречи в формате Содружества не проводились. В Астане главы государств – участников СНГ практически в полном составе в очном формате соберутся впервые с 2019 года.

По информации МИД РК, в мероприятии, которое пройдет под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ожидается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ.

​Представителя Украины на саммите не будет – страна в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ. Кроме того, загруженный рабочий график Президента Молдовы не позволил ему приехать в Астану для участия в заседании СГГ.​

Как ожидается, в ходе мероприя­тия главы государств обсудят актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотрят и примут ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

В частности, как отмечают в МИД РК, ожидается, что на саммите будет утверждена очередная Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы.

Кроме того, по инициативе Казахстана планируется принять Заявление глав государств СНГ о развитии сотрудничества в области культуры – немаловажный документ, учитывая особую роль культурно-гуманитарной составляющей в интеграционном взаимодействии стран Содружества.

Также состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.

Саммит в Астане завершит период председательства Казах­стана в СНГ. По итогам заседания этот пост должен будет перейти Кыргызстану.

​В тот же день, что и заседание СГГ СНГ, в казахстанской столице пройдет саммит «Центральная Азия – Россия» с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Подобные шестисторонние площадки в формате С5+1 существуют со многими государствами, что позволяет выстраивать сотрудничество с учетом интересов всех стран региона, искать пути реализации потенциала ЦА.

По итогам встречи, по данным МИД РК, планируется принятие Совместного заявления глав государств, в котором намечено отразить актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве. Также в итоговом документе будут отмечены перспективы дальнейшего взаимодействия в таких сферах, как политика и безопасность, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.