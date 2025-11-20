Аким района подчеркнул, что открытие нового объекта здравоохранения – часть масштабной работы в рамках концепции «слышащего государства». В 2023–2024 годах в районе уже введено шесть новых медицинских учреждений, а до конца года завершится строительство медучреждения в селе Жастар.

Медпункт в Тенлике, построенный ТОО «Big Stroy Group», рассчитан на 200 жителей и оснащен всем необходимым. Стоимость проекта составила 50 млн тенге.

– Блочно-модульные здания – это современное решение, сочетающее прочность, быстрый монтаж и функциональность. Благодаря этому сельчане теперь могут получать качественную и своевременную медицинскую помощь прямо на месте, – сказал Ельдос Ахметов.

Такой же медпункт торжественно сдавали в строй менее года назад в еще одном небольшом селе Ескельдинского района – Боктерли, где проживает около 180 человек.

– Раньше наши медики оказывали помощь пациентам в старом приспособленном помещении. Теперь нас принимают в светлом, прос­торном и современном здании, – рассказала жительница Боктерли Зейнегул Ауганбаева.

Отметим, что в области Жетысу в 2022–2025 годах построено и отремонтировано 276 объектов социальной сферы. Только в прошлом году на 38 млрд тенге было построено 69 объектов и проведен капитальный ремонт 12, из них 44 объекта здравоохранения.

В этом году на 43 млрд тенге запланировано строительство и капитальный ремонт 122 объектов, из которых 104 завершены или готовятся к сдаче. В результате уровень обновления социальной инфраструктуры достигнет 56% (образование – 10, здравоохранение – 75, культура – 12, спорт – 7).