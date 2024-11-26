В тройке лидеров по объему обрабатывающей промышленности

Инвестиционный климат региона стабильно улучшается. Об этом свидетельствуют цифры. В сравнении с прошлым годом инвестиции увеличились на 30%, что позволило Павлодарскому Прииртышью занять второе место по этому показателю среди всех регионов республики. В работе сейчас находится пул из 140 проектов с общим объемом финансирования 2,8 трлн тенге и созданием свыше 10 тыс. новых рабочих мест.

Помимо традиционного промышленного сектора, это аграрные проекты, туризм и энергетика. Об этом вчера на площадке Центральной службы коммуникаций в Астане рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

В своем докладе он также подчеркнул, что по итогам 10 месяцев года экономика региона выросла на 6,9% и в целом демонстрирует положительную динамику по всем ключевым макропоказателям. Например, объем промышленного производства при росте 3,6% составил 2,8 трлн тенге, а обрабатывающий сектор и вовсе вырос на 8,2% и достиг 1,7 трлн, обеспечив 61% роста всей промышленности области.

– Наш регион вошел в тройку лидеров по объему обрабатывающей промышленности и занимает пятое место по объему несырье­вого экспорта в 792,8 миллиарда тенге, что составляет 9,2 процента от показателей страны, – отметил Асаин Байханов. – При этом мы прекрасно осознаем, что рост промышленности оказывает давление на экологическую обстановку в регионе, поэтому ставим задачу сдерживать и поэтапно снижать выбросы, сохраняя динамику индустриализации.

Добиваются этого путем внедрения комп­лексных экологических решений на всех крупных промпредприятиях, требуя применения последних ecofriendly-технологий. Такие решения с общим финансированием в 178 млрд тенге внедряются на четырех крупных предприятиях Группы ERG, что даст снижение выбросов на 57%. Следующим шагом станет принятие аналогичных мер в период с 2025 по 2027 год Павлодарским нефтехимическим заводом, тремя ТЭЦ региона, Экибастузскими ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов о строительстве новых промышленных объектов и их вреде для экологии, Асаин Байханов напомнил, что внедрять наилучшие технологии – обязанность самих предприятий. Например, гидрометаллургический комбинат «Ертіс», с представителями которого аким встречался в Павлодаре накануне брифинга, не будет использовать уголь, а станет работать на электричестве.

Инвестпроект «Гидрометаллургический цех переработки высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов» станет единственным предприятием в Центральной Азии с применением самой экологически безопасной технологии переработки сырья – концентратов, содержащих золото, серебро, медь, – технологии автоклавного выщелачивания.

Инвестпроект осуществляют на территории СЭЗ «Павлодар», срок его реализации – 2023–2028 годы, а объем инвестиций – 465 млрд тенге. При этом производство должно ежегодно пополнять казну на 560 млрд тенге, если в жизнь воплотятся все планы инвестора – одной из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана Solidcore Resources plc. Ожидается, что проектная мощность завода составит 300 тыс. тонн концентрата в год. Конечным продуктом станет сплав Доре с содержанием золота до 98%.

Стоит отметить, что последние десять лет за счет диверсификации в Прииртышье происходит постепенная трансформация структуры экономики – область из промышленно-сырьевого превращается в регион с мощной обрабатывающей отраслью и растущим сельским хозяйством. И сегодня это лидер в стране по объему привлеченных инвестиций в аграрную отрасль – с начала года вложено свыше 190 млрд тенге, что в два раза выше прошлогоднего показателя. Введены в эксплуа­тацию 32 инвестобъекта, создано свыше 500 рабочих мест. К слову, в том самом пуле из 140 инвестпроектов, о котором рассказал Асаин Байханов, на сельское хозяйство приходятся 76.

В непростой нынешний сельскохозяйственный сезон павлодарские аграрии смогли добиться получения рекордного урожая зерна, намолотив порядка 1,1 млн тонн, что в три раза больше, чем в прошлом году. Еще один успех – увеличение орошаемого клина. Благодаря комплексной господдерж­ке площади под поливом увеличились на 12,7 тыс. га, достигнув 179 тыс. га. Особенно важно, что почти стопроцентно это влаго­сберегающие технологии.

Как подчеркнул аким области, интенсивное развитие и диверсификация АПК оказывают позитивное влияние на стоимость продуктов питания. Согласно последним данным, цены в регионе ниже среднерес­публиканских значений по 16 позициям продовольственных товаров, а по восьми область входит в топ-5 регионов с наиболее низкими ценами.

Безусловно, развитая экономика позволяет региону удерживать относительно низкий уровень безработицы, не превышающей 4,7%. Этому способствует и создание 26,2 тыс. новых рабочих мест, 73,6% из которых – постоянные. Размер среднемесячной заработной платы по региону составляет почти 360 тыс. тенге.

Если продолжать социальную тему, то нужно добавить, что 52% всех средств областного бюджета направлено именно на социалку. Идет строительство 35 новых объектов на 4,9 млрд тенге, в том числе двух комфортных школ в Павлодаре на 1 200 и 600 мест. Их должны ввести в эксплуатацию в марте следующего года.

Асаин Байханов отметил, что такие инвестиции приносят результаты, – на международных, республиканских олимпиадах и конкурсах павлодарские школьники завоевали 84 медали. Команда учащихся Павлодарской области получила звание «Лучшая олимпийская сборная-2024».

Открывая новые объекты, в регионе не забывают о поддержании работоспособности действующих учреждений. Например, в нынешнем году отремонтировано 73 социальных объекта на 11,5 млрд тенге. Для развития массового спорта в городах и селах обустроено 125 спортивных площадок. Для повышения уровня системы здраво­охранения региона приобретено 511 единиц оборудования и 40 санитарных машин, что позволило увеличить оснащенность медицинских организаций транспортом с 68 до 84%. В следующем году данный показатель планируется довести до 100%.

Глава региона рассказал и о работах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

– Инженерная инфраструктура области имеет значительную степень изношенности. Решение данной проблемы, обновление сетей и проекты развития энергетических источников являются нашей каждодневной работой, – рассказал Асаин Байханов. – Ежегодные ремонтные кампании организованы нами на основании заключения независимого теплотехнического аудита трех городов и проводимых гидравличес­ких испытаний. Так, для подготовки к нынешнему отопительному сезону нами проведены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту свыше 31 километра теплосетей на почти 25 миллиардов тенге. Были построены четыре новые теплотрассы протяженностью девять километров, отремонтировано 19,3 километра сетей. Это позволило снизить риски аварий на коммуникациях, но значительные объемы ремонтов и реконструкции нам еще предстоит выполнить.

В области немало внимания уделяют также развитию систем водоснабжения и водоотведения. С начала года в этой сфере реализовано 18 проектов на 16,4 млрд тенге. Благодаря чему доступ городского населения к централизованному водоснабжению увеличен с 97 до 98,5%, а показатель обеспечения сельского населения качественной питьевой водой доведен до 99,3% (в 2025-м он должен достичь 100%).

Большая работа по обновлению сельской инфраструктуры ведется благодаря проекту «Ауыл – ел бесігі», реализуемому по инициативе Президента страны. Проводится модернизация 15 сел Прииртышья с населением почти 18 тыс. человек. В рамках проекта на обновление 57 объектов направлено 9,2 млрд тенге.

– Считаю необходимым подчеркнуть, что значительная часть решаемых нами сегодня задач была сформирована в ходе непрерывных контактов с населением, стала откликом на запросы жителей области в рамках исполнения концепции слышащего государства, провозглашенной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, – добавил Асаин Байханов. – Проактивное использование социальных сетей в виде основной площадки для выстраивания эффективных коммуникаций и установления обратной связи было взято нами за основу взаимодействия на всех уровнях местной власти. С начала года мы приняли свыше 60 тысяч обращений граждан, более 70 процентов из которых решено положительно, по ним приняты необходимые меры.

После доклада о социально-экономическом развитии региона Асаин Байханов подробно ответил на вопросы журналис­тов. К примеру, говоря о значении для Павлодарской области программы переселения из трудоизбыточных регионов, аким привел такие цифры: с начала 2023 года в область приехало примерно 6,5 тыс. человек, вернулись назад лишь около 300.

Программа переселения помогает регио­ну не только решать вопросы кадрового дефицита, но и восполнять отрицательное сальдо демографии, увеличивать число сельских жителей с учетом того, что Павлодарское Прииртышье – высокоурбанизированный регион, где 71% всех жителей – горожане.

Отвечая на вопрос о причинах затянувшейся реконструкции взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта, глава региона заметил, что оспаривание результатов конкурса по выявлению подрядчика завершено. К работам уже приступили – сейчас выполняются те действия, которые не требуют приостановки полетов. Но в следующем году без этого не обойтись, поскольку завершить реконструкцию, на которую выделено 16,4 млрд тенге, необходимо в октябре 2025 года. В противном случае воздушная гавань и вовсе может не получить всех необходимых разрешений для работы.

Помимо прочего, на встрече Асаина Байханова с представителями СМИ поднимались такие темы, как производство зимнего топлива на ПНХЗ, выделение средств на праздничную иллюминацию, обеспечение безопасности в населенных пунктах и другие.