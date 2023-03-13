В центре и на востоке

В Семее республиканцы встретились с представителями интеллигенции, искусства и молодежи, и в ходе общения жители озвучили проблемы: помощь пострадавшим от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, качественное образование и здравоохранение, вопросы безвизового режима с КНР.

– Главный вопрос, который мы должны задать самим себе: что мы оставим следующим поколениям через 70 лет? Мой выбор – жить для нашего народа и решать проблемы населения, – высказал мнение сопредседатель партии, кандидат в депутаты Мажилиса Руслан Берденов.

В Караганде партийцы провели встречу с трудовыми коллективами Карагандинского литейно-машиностроительного завода и ТОО «Kolganat-Karaganda».