В центре внимания – молодежь

В Сенате прошли парламентские слушания о проблемах молодежи. Как прямо признал спикер палаты Маулен Ашимбаев, январь показал, что нерешаемые годами социально-экономические проблемы спровоцировали появление в стране категории молодежи, протестный потенциал которой легко можно перенаправить в экстремистский и деструктивный. Пришло время подходить к решению молодежных проблем без профанации.

ПРИНИМАЕМЫХ МЕР НЕДОСТАТОЧНО

Открывая слушания, Маулен Ашимбаев отметил, что молодежь является главным двигателем модернизации, источником обновления в Новом Казахстане, концепцию которого предложил Президент страны. Спикер подчеркнул, что январские события потребовали серьезного пересмотра действующей молодежной политики.

– Трагические январские события выявили всю остроту проб­лем неустроенной молодежи. Многие молодые люди, которые участвовали в акциях протеста, не имели качественного образования, постоянной работы и доходов. Мы увидели, как такая молодежь может быть использована различными деструктивными силами. Важным уроком трагического января является осознание того, что эффективная молодежная политика – это ключевое условие устойчивости и стабильности государства, следовательно, главный приоритет общенациональной повестки, – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената выделил ряд острых социально-экономических проблем, которые требуют неотложных, системных и комплекс­ных решений. В первую очередь он обратил внимание на проблему с доступом к качественному образованию. По его словам, особенно остро стоит вопрос разрыва между качеством образования в городских и сельских школах. Это демонстрируют результаты ЕНТ.

– В период пандемии этот разрыв усилился из-за неравномерного доступа к Интернету в городской и сельской местности. Между тем именно неравенство в доступе к качественному образованию является одной из основных причин социального неравенства, – сказал председатель палаты.

Еще одна из главных проб­лем молодежи, как отметил Маулен Ашимбаев, –это безработица. Официальный уровень безработицы среди молодежи относительно невысок, однако альтернативные исследования независимых организаций демонстрируют иные данные.

– Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12% опрошенных еще не имели постоянной работы. Более 40% казахстанской молодежи с дипломом о высшем образовании работает не по профессии. В связи с этим возникают вопросы по поводу эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодежную практику, – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также заявил, что отсутствует четкая и действенная политика по поддержке молодежного предпринимательства.

– Причинами отказа от открытия собственного бизнеса молодежь называет отсутствие стартового капитала – 32% и нехватку знаний для создания собственного бизнеса – 18%. В этой связи возникают вопросы относительно эффективности программ поддерж­ки предпринимательства, на которые направляются немалые бюджетные средства, в том числе по линии НПП «Атамекен», – сказал Маулен Ашимбаев.

Участники слушаний отметили, что одним из серьезных вопросов для молодежи остается обеспечение жильем. В настоящий момент действует программа предоставления арендного жилья для работающей молодежи. Однако с учетом остроты жилищного вопроса всех этих мер пока недостаточно, отметил спикер палаты.

– На этом фоне мы видим некоторую оторванность молодежной политики от реальных проблем и потребностей молодежи, – добавил Маулен Ашимбаев. – Государство реализует различные программы и проекты в сфере молодежной политики, однако уровень вовлеченности в нее молодежи низкий. Зачастую он не превышает 10%. Невысок и уровень участия молодежи в работе республиканских и региональных молодежных организаций.

Между тем, как сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов, до конца этого года ежемесячный доход для предоставления арендного жилья молодежи будет снижен с 40 до 25 МРП.

– Это существенно расширяет возможности молодежи к получению арендного жилья. В настоя­щее время на сберегательных жилищных депозитах «Отбасы банка» открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 миллиардов тенге. К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов. Для этого ведется работа по формированию среди молодежи культуры накопления на решение жилищных вопросов, – сказал вице-премьер.

Он напомнил, что до 2025 года во всех регионах планируется запустить совместно с акиматами программу льготной ипотеки «Отбасы банк».

– На сегодня региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, и до конца года аналогичные программы планируется реализовать и запустить и в других регионах, – отметил Ералы Тугжанов.

ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

Говорилось в ходе слушаний и о необходимости вплотную заняться здоровьем казахстанской молодежи. Как отметил Ералы Тугжанов, занятия физической культурой и спортом должны стать неотъемлемой частью досуга молодых казахстанцев.

Для этого в прошлом году по республике в эксплуатацию введен 41 физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе 32 –в районных центрах и селах. До конца 2025 года планируется построить и реконструировать 131 спортивный объект.

Решается вопрос обеспечения сел спортивными инструкторами. Только за 2021 год штатная должность спортивного инструктора введена в более 1 800 селах. В 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций, в целом за развитие здорового образа жизни.

Для вовлечения молодежи в спорт в прошлом году заработали национальные школьные и студенческие лиги по таким дисциплинам, как баскетбол, волейбол, футзал, қазақша күрес, настольный теннис. Со временем лиги охватят все школы и высшие учебные заведения страны.

Для оказания комплексной медико-социальной помощи, в том числе повышения уровня информированности юношей и девушек по вопросам репродуктивного здоровья, планирования семьи функционируют 166 молодежных центров здоровья (из них в городах –104 и районных центрах –62).

По сравнению с 2019 годом (117 центров) их количество увеличилось на 28,3%.

Также на уровне ПМСП функ­ционирует около 400 кабинетов планирования семьи для консультирования по вопросам охраны репродуктивного здоровья, обеспечения доступа молодежи к медицинским услугам.

Кроме этого, для раннего выявления заболеваний, чаще встречаю­щихся среди молодежи, расширен перечень клинико-диагностических услуг, а также планируется увеличение охвата молодежи скрининговыми обследованиями.

В стране разработана нормативная база, регламентирующая оказание медпомощи по превенции суицида. Утверждены правила организации медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи. Как констатировала сенатор Ляззат Калтаева, ежегодно на разработку мер и проведение мероприятий по профилактике суицидов государство выделяет десятки миллионов тенге в виде государственных социальных заказов.

Между тем, по данным ВОЗ, Казахстан занимает третье мес­то в мире по количеству самоубийств и лидирующее –среди стран Центральной Азии. Согласно статистическим данным, в 2021 году в возрастных категориях с 15 до 19 лет и с 20 до 24 лет по причине самоубийств в республике погибли 91 и 143 человека соответственно. Только за первое полугодие 2021 года более 200 подростков предпринимали попытку покончить жизнь самоубийством. Наибольшее количество случаев суицида в 2021 году произошло в Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областях. И эта тенденция сохраняется в течение нескольких лет.

В связи с этим сенатор поинтересовалась, почему эти облас­ти являются так называемыми лидерами по данному вопросу?

Замакима Туркестанской области в своем ответе сослался на погрешности статистики, мол, на самом деле Туркестанская область не такая уж «суи­цидальная», а такие цифры сложились без учета фактора самого густонаселенного региона страны. Чиновники двух других областей, к сожалению, даже не попытались объяснить, почему молодые люди идут на такой отчаянный шаг, как самоубийство.

Сенаторы остались не удовлетворены таким поверхностным подходом к проблеме.

РЕАЛИИ МОЛОДЕЖНОЙ ВИРТУАЛЬНОСТИ

Еще одна проблема современной молодежи – уход в виртуальность. Аналитик IT-холдинга ТОО «Kazdream», выпускник Школы аналитики Александр Антипин отметил прямо: социальные сети таят много опасностей для молодежи.

– За 5 лет работы выявлено более 2 тысяч радикальных и экст­ремистских сообществ, на которые подписано свыше 1 миллиона пользователей из РК. Сегодня мы изучаем опасные группы и начали с суицидальных тематик, где романтизируются страдания и смерть. Подписчики таких групп могут иметь проблемы с живым общением и являться объектами буллинга. Всего на такие группы подписано более четверти миллио­на аккаунтов по стране, почти все из которых –молодежь. Причем более 15 000 аккаунтов продолжают сидеть в уже заблокированных группах. Был выявлен яркий пример, как погибшая алматинская школьница потребляла контент огромного количества негативных групп, – констатировал он.

Еще одна весьма специфичная статистика – на эротический контент подписано более 100 000 казахстанцев, большинство –моложе 30 лет. Среди них есть 2 000 пользователей в доступных группах по теме изнасилований и инцестов. При этом популярны молодежные группы на тему «школьниц» и «дочек» с сексуальным контентом. Эти группы не только продвигают идеи о сексуальности подростков, но могут содержать ссылки с настоящей педофилией, используя кодовые слова.

Примечательно, что в правоохранительных органах была отмечена связь преступного умыс­ла педофилов с просмотрами молодежной порнографии. И мы еще недоумеваем, почему в стране в последнее время так высок уровень преступлений на сексуальной почве среди подростков?

Что касается лудомании, то подписанных на прогнозы и ставки обнаружено почти 300 тыс. аккаунтов, большая часть которых молодые трудоспособные мужчины.

– Описанные темы не охватывают всего опасного контента. Нужно понимать, что это влияние началось далеко не сегодня и продолжает транслировать аморальные, вредные и опасные ценности нашей молодежи. То есть под угрозой сегодня целое поколение,– предупреждает Александр Антипин.

Исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов также отметил, что одним из самых важных факторов развития личности является психологическое здоровье.

– В 2019 году мы уже поднимал данный вопрос в Сенате. Однако шагов для улучшения ситуации со стороны Правительства не последовало. Всем давно известно, что у каждого дивиантного поведения есть свои психологические причины, помочь в решении которых могут только психологи. Но, к сожалению, в нашей стране очень слабо развит институт психологии. Психологи в организациях образования не обладают всеми необходимыми навыками для работы с детьми в нынешнее постоянно меняющееся время. Именно поэтому мы предлагаем пересмотреть систему оказания психологической помощи и ее доступности для детей и молодежи, – сказал Тохтар Болысов.

Высказался он и о причинах тяготения молодежи к азартным играм. Помимо психологической подоплеки в желании уйти от действительности, с чем должны разбираться все те же психологи, проблема кроется еще и в доступности азартных игр. Студенты берут деньги в микрокредитных организациях, чтобы сыграть в очередную азартную игру. Однако в дальнейшем они впадают в зависимость, а родители расплачиваются за их долги.

– Поэтому мы просим увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 до 21 года, – сказал Тохтар Болысов.

Он считает, что пора пересмот­реть структуру всей молодежной политики – ответственность и взаимодействие между государственными органами, финансирование и работу с общественными институтами, информированность населения о мерах поддержки молодежи. Тохтар Болысов предлагает соз­дать постоянно действующую Межведомственную комиссию по делам молодежи с включением в состав всех ответственных государственных органов и общественных организаций под председательством Премьер-министра.

– Финансирование и поддерж­ка молодежных организаций со стороны государственных органов превратились в борьбу за выживание общественных объе­динений. На сегодняшний день нет ни одного инструмента поддержки основной деятельности организаций. В связи с этим идет большой спад развития и фактическое уменьшение молодежных организаций в регионах, которые готовы взаимодействовать с государством, – сказал он.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЕВОГО БЕРЕГА

На парламентские слушания был приглашен известный блогер и медиаволонтер Диас Камериданов. Надо сказать, что этот молодой человек выбивается из известной всем когорты блогеров, чья деятельность в основном основана на желании привлечь к себе внимание любым доступным способом.

Блогер констатировал: рост темпов урбанизации в стране порождает ряд социальных проб­лем. Самая мобильная часть общества – молодежь – массово переезжает в города.

– Если мы не хотим, чтобы поколение с патерналистским подходом, которое постоянно просит помощи у государства, росло, мы должны сосредоточиться на уровне образования, которое поможет устроиться на достойную работу. Большая часть современного населения – это молодежь, которая переезжает из села в город и вынуждена работать на низкооплачиваемой работе. Если мы не сможем обеспечить их достойным образованием, работой, мы всегда будем сталкиваться с такими проблемами, как алкоголизм, наркомания, рост преступности, – сказал он.

По мнению Диаса, казахстанское чиновничество, к сожалению, формально относится к решению проблем молодежи. Оно все больше занято иными, более глобальными прожектами, зачастую никак не связанными с интересами страны.

– Живя на левом берегу столицы, к сожалению, мы не замечаем повседневной жизни. За его пределами может сформироваться опасная субкультура. Молодежь из этой субкультуры официально не работает, не платит налоги, не получает медицинскую помощь. Это миллионы людей, пострадавших от социальной несправедливости и готовых объединиться в самый неожиданный момент. Свидетельство тому – январские события, – считает Диас Камериданов.

Диас предлагает разработать государственную программу, обеспечивающую достойную жизнедея­тельность молодежи в сельской местности, чтобы она могла остаться и развиваться в родном крае.

– Было бы неплохо, если бы уровень урбанизации характеризовался не только ростом городов, а трансформацией сельской местности. Также нужна ревизия всех законодательных актов, касающихся молодежи, и разработка программы ее переподготовки по востребованным специальностям, в частности, повышение количества и качества колледжей в районах.

Выслушав блогера, высказался спикер Сената Маулен Ашимбаев, поддержав его мнение. Он отметил, что, к сожалению, ценностные ориентиры казахстанской молодежи зачастую сбиты. Такие понятия, как «самореализация», «творчество», «развитие», не имеют для нее высокой значимости. Одна часть хочет стать непременно успешной и желательно здесь и сейчас, хочет делать карьеру, но не трудиться и приносить пользу. Другая, видя таких «успешных» сверстников, считает, что, не обладая ресурсами в виде влиятельных родителей, административного ресурса или денег, тоже имеет право на такую жизнь и идет к этой цели, не выбирая путей для ее достижения.

Спикер подчеркнул важность хорошей системы образования в стране. Без ее высокого уровня мы не сможем бороться с социальным неравенством.

– Одна из главных причин, почему люди вышли на улицы в январе, – потому что они устали и не могли больше терпеть тот уровень социальной несправедливости и неравенства, который сложился в нашей стране. Образование – этот тот инструмент, который будет позволять нам нивелировать социальное неравенство, давать шанс всем на благополучную жизнь. Новый Казахстан – это и обновленные ценности в нашей стране, – сказал спикер Сената.