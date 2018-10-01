​В центре внимания – здоровье нации

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел в Үкімет Үйі совещание по актуальным вопросам системы здравоохранения и повышения качества медицинского обслуживания населения в рамках Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы.

В ходе совещания обсуждены предлагаемые Министерством здравоохранения системные меры по улучшению качества первичной медико-санитарной помощи населению, направленные на улучшение профилактической работы поликлиник, развитие инфраструктуры, цифровизации и подготовки квалифицированных специалистов для медицинских учреждений. Также поднимались вопросы обеспечения лекарственными препаратами и роли местных исполнительных органов в кадровом обеспечении и оснащении местных организаций здравоохранения.