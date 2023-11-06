В ЦИК подвели итоги выборов

Политика
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Искакова Айдана
корреспондент

Явка избирателей составила – 62,79 %

Фото: Kazpravda.kz

Итоги выборов акимов районов и городов областного значения озвучили в ЦИК РК, передает Kazpravda.kz

5 ноября впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения.

Отмечается, что в соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов.

По данным ведомства, было задействовано 1553 избирательных комиссий: 17 областных, 3 городских, 42 районных и 1491 участковых избирательных комиссий.

Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов.

Явка избирателей составила – 62,79 %.

Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет.

"Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан", – сообщили в ЦИК РК. 

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах и предоставляет на своем интернет-ресурсе следующую обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах:

1.Область Абай

2.Акмолинская область

3.Актюбинская область

4.Алматинская область

5.Атырауская область

6.Западно-Казахстанская область

7.Жамбылская область

8.Область Жетісу

9.Карагандинская область

10.Костанайская область

11.Кызылординская область

12.Мангистауская область

13.Павлодарская область

14.Северо-Казахстанская область

15.Туркестанская область

16.Область Ұлытау

17.Восточно-Казахстанская область

#выборы #ЦИК #регионы #итоги #акимы

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