В ЦИК подвели итоги выборов

Явка избирателей составила – 62,79 %
Итоги выборов акимов районов и городов областного значения озвучили в ЦИК РК, передает Kazpravda.kz.
5 ноября впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения.
Отмечается, что в соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов.
По данным ведомства, было задействовано 1553 избирательных комиссий: 17 областных, 3 городских, 42 районных и 1491 участковых избирательных комиссий.
Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов.
Явка избирателей составила – 62,79 %.
Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет.
"Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан", – сообщили в ЦИК РК.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах и предоставляет на своем интернет-ресурсе следующую обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах:
6.Западно-Казахстанская область
14.Северо-Казахстанская область