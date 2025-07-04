На первом этапе участники исполняли кюи двух выдающихся казахских композиторов – Сугира Алиулы и Толегена Момбекова. На втором кюйши выбирали одно из четырех предложенных произведений для исполнения в сопровождении оркестра казахских народных инструментов.

В числе ярких выступлений конкурса – игра Кайсара Нияз­улы, который исполнил кюи «Бес жорға» Сугира Алиулы и «Қанағат» Толегена Момбекова. Кюйши Назерке Султаннали, приехавшая из Алматинской области, представила публике кюи «Бес жорға» и «Жайдары». Она осталась довольна своим выступлением, и, судя по бурным аплодисментам, зрители также высоко оценили ее мастерство.

Игру конкурсантов оценивало авторитетное жюри. По словам его председателя Жангали Жузбаева, особая ценность конкурса «Күй құдіреті» заключается в охвате всех музыкальных школ южного региона и в исполнении редких произведений Сугира и Толегена.

Победителей и участников конкурса приветствовали заместитель руководителя управления общественного развития Туркестанской области Нурсултан Сейтжанов, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Эльмира Жангазие­ва, старший преподаватель кафедры исполнительского искусства факультета спорта и искусств МКТУ им. Х. А. Ясауи Сабит Сопбеков, а также лау­реат республиканских конкурсов, руководитель музыкальной школы «Ақжайық» Бексултан Жуман.

Гран-при конкурса завоевал Мейирбек Азимбаев из Алматинской области. Первое место занял Назымбек Сатпанов (Уральск). Второе место разделили Аяулым Аскарбаева (Астана) и Турлыбай Нурлыбек (Шымкент). Третье место присуждено троим участникам: Сейилхану Сайлауову (Карагандинская область), Жунисбеку Медету (Алматы) и Галымжану Жаксылыку (Туркестанская область).